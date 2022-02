Tradesilvania.com

Die rumänische Kryptowährungsplattform Tradesilvania.com ernennt Mihaela Drăgoiu, ehemalige Leiterin der Aufsichts- und Kontrolldirektion der FIU Rumänien (ONPCSB) zur neuen Leiterin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten

CLUJ-NAPOCA, Rumänien (ots/PRNewswire)

Tradesilvania – die Premium-Plattform für Investitionen in Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte hat die Erweiterung ihres Compliance-Management-Teams des Unternehmens mit Frau Mihaela Anamaria Dragoiu bekannt gegeben.

Mihaela Anamaria Dragoiu ist die ehemalige Leiterin der Direktion für Prävention, Überwachung und Kontrolle der FIU Rumänien (ONPCSB) und hat mehr 20 Jahre Erfahrung in der Institution.

Sie war an der kontinuierlichen Entwicklung des Rechtsrahmens (Primär- und Sekundärrecht) in diesem Bereich beteiligt, einschließlich des Gesetzes 129/2019, in der die rechtlichen Anforderungen für die Autorisierung/Registrierung von Krypto-Börsen und Anbietern digitaler Geldbörsen festgelegt und diese als Meldestellen in Rumänien eingerichtet werden. Im gleichen Zeitraum war Mihaela Anamaria Dragoiu Mitglied und Vertreterin der rumänischen FIU in der Kommission für die Genehmigung von Devisengeschäften im rumänischen Finanzministerium.

Mihaela Anamaria Dragoiu wird das Team von Tradesilvania bei der Weiterentwicklung und Anpassung des Rechtsrahmens des Unternehmens an die neuesten rechtlichen Anforderungen in Rumänien und der Europäischen Union unterstützen. Mit ihren mehr als 21 Jahren Erfahrung im regulatorischen Bereich innerhalb der rumänischen Financial Intelligence Unit (FIU) wird Dragoiu einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Risikomanagementrahmens von Tradesilvania und der KYK/KYT-Verfahren für digitale Vermögenswerte leisten.

„Die besten Compliance-Experten für unser Unternehmen zu gewinnen ist für unser Team ein natürlicher Schritt. Mit der Hilfe von Mihaela Dragoiu kann Tradesilvania ihr Ziel, eine innovative digitale Investitionsinfrastruktur in Partnerschaft mit den klassischen Finanzinstitutionen zu entwickeln, erreichen", erklärte Ciprian Dobrescu, CEO von Tradesilvania.

Mihaela Anamaria Dragoiu - Leiterin für Regulierungsangelegenheiten: „Ich freue mich sehr, Teil des Tradesilvania-Teams zu werden und gemeinsam die Entwicklung des Compliance-Frameworks in diesem Kontext des innovativen, beschleunigten Wachstums von Blockchain-Diensten in Rumänien fortzusetzen. Unser Ziel ist es, den langfristigen Dialog mit den staatlichen Institutionen zu unterstützen und allen Teilnehmern am Digitalmarkt in Rumänien und der Europäischen Union eine kostenlose Ausbildung zu ermöglichen."

Tradesilvania bietet seinen Kunden, Einzelpersonen und Unternehmen rund um die Uhr Zugriff auf 47 Kryptowährungen und 107 Paarungen, die für automatische Transaktionen über eine Web- und mobile App verfügbar sind, sowie OTC-(Over the Counter)-Handel, Virtuelles Asset-Management, Verwahrung und Blockchain-Finanzinfrastruktur und Institutionen.

