Covaris AFA-energetics™ ermöglicht echte automatisierte Gesamtnukleinsäure-Extraktion und Aufreinigungs-Workflows aus FFPE-Gewebe

Ein vollautomatisches Hochdurchsatz-Kit für die Entparaffinierung, Extraktion und Aufreinigung von Nukleinsäuren aus FFPE-Proben

Covaris, LLC („Covaris" oder „das Unternehmen"), ein Hersteller von fortschrittlichen Werkzeugen, die Innovationen in den Biowissenschaften ermöglichen, gab die Markteinführung eines vollautomatischen Hochdurchsatz-Kits für die Entparaffinierung und Gesamtnukleinsäureextraktion für formalinfixierte, in Paraffin eingebettete (FFPE) Proben bekannt. Das truXTRAC FFPE Total NA Auto 96 Kit von Covaris ist für die Verwendung mit den Hochdurchsatz-Ultraschallsystemen von Covaris konzipiert und umfasst alle Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und kundenspezifisches Zubehör, die in einem Arbeitsablauf verwendet werden, der sowohl RNA als auch DNA in fünf Stunden extrahieren und reinigen kann.

Das Kit zeichnet sich durch einen einzigartigen Arbeitsablauf aus, der auf der patentierten Adaptive Focused Acoustics® (AFA®)Technologie von Covaris basiert und sowohl die Extraktion als auch die Aufreinigung von DNA und RNA ermöglicht, die sonst nur schwer aus einzelnen FFPE-Proben gewonnen werden können. Im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren, die bei der Arbeit mit FFPE-Proben zum Einsatz kommen, erfordert der Arbeitsablauf mit dem Kit keine Verwendung organischer Lösungsmittel wie Xylol und Hexadecan. Der Verzicht auf gefährliche und aggressive Chemikalien trägt dazu bei, die Integrität der Proben zu gewährleisten, und ermöglicht die Durchführung von Experimenten ohne Abzugshaube, was wiederum die Kompatibilität mit automatisierten Plattformen erleichtert. Das kundenspezifische Zubehör des Kits ermöglicht es, jeden Schritt innerhalb des Arbeitsablaufs zu automatisieren, und ist mit den meisten automatisierten Liquid-Handlern, On-Deck- oder Deck-Adjacent-Instrumenten wie Cappern/Decappern, Zentrifugen und den fokussierten Ultraschallgeräten R230 oder LE220 von Covaris kompatibel.

„FFPE-Proben enthalten hochwertige, einzigartige biologische Informationen. Konventionelle Technologien schränken jedoch die schnell wachsende Bedeutung für eine Reihe von Anwendungsarten ein", sagte Jim Laugharn, Gründer und CEO von Covaris, LLC. „Durch die differenzielle Co-Extraktion von DNA und RNA mit hoher Ausbeute und Qualität in einem Hochdurchsatzformat können Forscher jetzt einzigartige Vorteile genießen, die zu zuverlässigen, aussagekräftigen Ergebnissen führen, die der medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaften helfen."

Das truXTRAC FFPE Total NA Auto 96 Kit verfügt auch über eine entsprechende manuelle Version für Labore, die nicht mit einer hohen Anzahl von Proben pro Tag konfrontiert sind. Das Auto 96-Kit ist skalierbar und kann in jedem Forschungslabor eingesetzt werden, das den Durchsatz und die Produktivität bei der Analyse von DNA und RNA aus FFPE-Proben erhöhen und gleichzeitig robuste, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse gewährleisten möchte. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.covaris.com/truxtrac-ffpe-na-auto-96-kits/.

Informationen zu Covaris Das in Woburn, MA, ansässige Unternehmen Covaris entwickelt, produziert und vermarktet Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die bei der präanalytischen Probenvorbereitung für die Genom- und Proteomanalyse eingesetzt werden, um das Tempo der Forschung und der biowissenschaftlichen Innovationen zu beschleunigen. Durch den Einsatz firmeneigener Technologien, einschließlich fokussierter akustischer Energie, erzielen die Instrumente von Covaris hochpräzise und reproduzierbare Ergebnisse, mit dem Ziel, den Kunden die Möglichkeit zu geben, neue Entdeckungen zu machen, neue Assays zu entwickeln und die bioanalytischen Ergebnisse zu verbessern. Zu den berührungslosen Anwendungen gehören eine schnellere automatisierte DNA-Fragmentierung, Zelllyse, beschleunigtes Mischen von Bindungspartnern, Resuspension von Beads und die Formulierung von Verbindungen.

Weitere Informationen über Covaris, LLC finden Sie unter www.covaris.com.

