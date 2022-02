Midas

Lernen Sie Midas kennen, das erste türkische Startup für Investitionen von Kleinanlegern, das 11 Millionen USD von Spark Capital, Earlybird Digital East und Nigel Morris erhalten hat.

Midas, ein Startup-Unternehmen für Privatanleger, das den Zugang zu US-amerikanischen und türkischen Aktien in der Türkei ermöglicht, gab heute bekannt, dass es 11 Millionen Dollar an Eigenkapital eingeworben hat.

Die Kapitalbeschaffung erfolgt nur 8 Monate nach der Gründung und wird von Spark Capital und Earlybird Digital East Fund angeführt, wobei auch Nigel Morris von Revo Capital beteiligt ist. Dies ist eine der bisher größten Fintech-Seed-Investitionen in der Türkei.

Midas startete mit einer großen Warteliste im April 2021 und über 100 Millionen USD wurden nun bereits auf der Plattform gehandelt. In weniger als einem Jahr seit dem Start hat Midas nun ein Team von 70 Beschäftigten in Istanbul. Die Mittel werden für die Markteinführung von Kryptowährungsprodukten, den Aufbau einer Infrastruktur zur Unterstützung von Banken und Neo-Banken bei ihren Investitionsangeboten sowie für das Wachstum der Nutzerbasis verwendet.

Midas ist die erste Kleinanleger-Investment-App in der Türkei, die einen Handel mit niedrigen Provisionen, Bruchaktien und US-Aktien anbietet. Midas investiert stark in die Ausbildung des Marktes, indem das Unternehmen leicht verständliche Finanzinhalte kostenlos produziert. Das Unternehmen bietet detaillierte Unternehmensprofile, einen täglichen Podcast und wöchentlichen Newsletter, um die Entwicklung der Märkte zu verfolgen.

Egem Eraslan, CEO und Gründer von Midas, kommentierte: „Wir haben Midas gegründet, um die Beziehung der Menschen zum Geld positiv zu verändern. Das aktuelle Umfeld in der Türkei macht es einfach, Geld auszugeben, aber es zu investieren, ziemlich schwierig. Indem wir das nahtloseste Anlageerlebnis schaffen, machen wir das Anlegen mühelos, so wie es sein sollte."

Midas ist nach eigenen Angaben der erste lizenzierte Broker, der in der Türkei „den ersten Handel in weniger als 10 Minuten nach dem Download" möglich macht. Der Branchendurchschnitt liegt bei 5 Tagen. Das Potenzial ist riesig, da die Türkei bald von der obligatorischen physischen KYC zur Video-KYC übergeht, und Midas ist genau dort, um dies zu nutzen.

Über die Hälfte der Midas-Nutzer sind Erstinvestoren und unter 30 Jahre alt. Auf nationaler Ebene sind 30 % aller Anleger in der Türkei unter 35 Jahre alt, während bei Midas 70 % der Nutzer dieser Altersgruppe angehören. Egem Eraslan sagt: „Mit einer jungen und engagierten Nutzerbasis und einem überlegenen Produkterlebnis glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um die Zukunft der Investitionen in der Türkei aufzubauen."

Im Gegensatz zu vielen anderen Kleinanleger-Apps baut Midas eine Infrastruktur auf, die die gesamte Branche versorgt. Midas ist bereits eine Partnerschaft mit einer der größten Banken in der Türkei eingegangen und möchte Banken und Neo-Banken dabei helfen, ihren Kunden die besten Anlageprodukte anzubieten.

Egem Eraslan: „Wir wollen, dass Neo-Banken auch die Midas-Infrastruktur nutzen, um ihren Kunden bessere Anlageprodukte zu niedrigsten Kosten anzubieten. Wir glauben, dass jeder Finanzdienstleister daran arbeiten sollte, das Vermögen seiner Kunden zu vergrößern, und Midas ist hier, um dabei zu helfen."

Das Startup wirbt mit seinem „Product-Stack-Ansatz", der darauf abzielt, die schwierigsten Probleme durch den frühzeitigen Aufbau einer Infrastruktur zu lösen.

„In den letzten zehn Jahren haben wir weltweit den Aufstieg moderner mobiler Investitionsplattformen erlebt. Die Schwellenländer sind jedoch für große, bekannte Unternehmen aufgrund der lokalen Anforderungen, die zu hohen Eintrittsbarrieren führen, unerreichbar geblieben. Dies bietet eine einzigartige Gelegenheit in diesen Märkten, in denen sowohl die Offline- als auch die Online-Dynamik ein schnelles Wachstum begünstigt, da die Durchdringungsrate von Finanzinstrumenten historisch niedrig ist und Online-Kunden unterversorgt sind", erklärte Mehmet Atici, Partner bei Earlybird Digital East. „Wir glauben, dass Midas in einer außerordentlich starken Position ist, um diese einmalig große und ungenutzte Chance zu nutzen und die führende Plattform für Investitionen und Vermögensverwaltung in den Schwellenländern zu werden. Wir freuen uns, Egem und das Team auf ihrer Reise zu unterstützen."

Informationen zu Midas

Midas ist die erste vollständig digitale Börsenmakler-App der Türkei, die es Anlegern ermöglicht, sowohl in den türkischen als auch in den amerikanischen Aktienmarkt zu investieren. Midas bietet niedrige Transaktionsgebühren für Investitionen in US-Aktien, Investitionen in Teilbeträgen und kostenlose Live-Marktdaten. Das Produkt der Borsa Istanbul (türkischer Aktienmarkt) befindet sich in der geschlossenen Beta-Phase und wird in Kürze den provisionsfreien Handel mit türkischen Aktien anbieten.

Bevor es Midas gab, hatten türkische Bürger aus vielen Gründen keine Möglichkeit, in beliebte US-Aktien zu investieren, angefangen bei hohen Mindestguthabenanforderungen bis hin zu teuren Transaktionsgebühren (25 USD pro Transaktion bei einem Mindestguthaben von 25.000 USD). Und wenn es um türkische Aktien geht, gibt es kein mobiles Produkt, das Millennials anspricht. Midas entstand aus der Erkenntnis, dass es notwendig war, dieser mit Mobilgeräten vertrauten Bevölkerung ein großartiges Anlageerlebnis zu bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1740371/Midas_Team.jpg