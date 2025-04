Education Cannot Wait

Education Cannot Wait begrüßt Sigrid Kaag aus den Niederlanden als neue Vorsitzende der hochrangigen Lenkungsgruppe

New York (ots/PRNewswire)

Der visionäre Verfechter der Rechte von Kindern wird die weltweiten Bemühungen von ECW leiten, mehr Ressourcen zu mobilisieren, um sicherzustellen, dass Kinder, die an vorderster Front der schwersten humanitären Krisen der Welt leben, Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung erhalten.

Education Cannot Wait (ECW), der globale Fonds für Bildung in Notsituationen und anhaltenden Krisen bei den Vereinten Nationen, freut sich, die Ernennung von Sigrid Kaag aus den Niederlanden zur neuen Vorsitzenden der hochrangigen Lenkungsgruppe von ECW bekannt zu geben.

Als Vorsitzende wird Kaag als Vorkämpferin und Fürsprecherin für die Stärkung des politischen Willens und die Aufstockung der globalen Mittel für Bildung in Notfällen und anhaltenden Krisen eintreten, während die Staats- und Regierungschefs der Welt darum ringen, das Versprechen der universellen Bildung, das im Pakt für die Zukunft und in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dargelegt ist, einzulösen.

Im Rahmen ihres Vierjahres- Strategieplans arbeitet ECW mit Spendern, Mitgliedstaaten, dem Privatsektor, UN-Organisationen und der Zivilgesellschaft zusammen, um 1,5 Mrd. USD aufzubringen und 20 Millionen von Krisen betroffene Kinder mit der Sicherheit, Hoffnung und den Möglichkeiten einer hochwertigen Bildung zu erreichen.

Der Bedarf ist dringender denn je. Als ECW 2016 von The Rt. Hon. Gordon Brown gegründet wurde, wurde geschätzt, dass etwa 75 Millionen von Krisen betroffene Kinder dringend Unterstützung im Bildungsbereich benötigten. Heute hat sich diese Zahl auf fast eine Viertelmilliarde krisengeschädigter Mädchen und Jungen mehr als verdreifacht.

„Education Cannot Wait" und seine strategischen Partner verändern das Leben von Millionen von Mädchen und Jungen, die von bewaffneten Konflikten, Zwangsumsiedlungen und klimabedingten Katastrophen betroffen sind. Unsere Investition in ihr Recht auf eine hochwertige Bildung ist unsere gemeinsame Verantwortung und die beste Investition in wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, globale Sicherheit und nachhaltige Entwicklung", sagte Kaag. „Mit anhaltender, großzügiger und erweiterter Unterstützung von Spendern aus dem öffentlichen und privaten Sektor können wir die bemerkenswerten Ergebnisse von ECW, die bereits mehr als 11 Millionen Kinder erreicht haben, weiter steigern. Ich danke The Rt. Hon. Gordon Brown für seine visionäre Führungsrolle bei der Gründung und Leitung von ECW – von einem Start-up vor wenigen Jahren zu einem globalen Fonds mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar. Ich freue mich darauf, mit der hochrangigen Lenkungsgruppe und dem Direktor zusammenzuarbeiten und mit der Unterstützung des Exekutivausschusses sein Vermächtnis fortzuführen."

Brown war von 2016 bis 2024 Vorsitzender der hochrangigen Lenkungsgruppe von ECW und wird sich auch weiterhin in seiner Rolle als UN-Sonderbeauftragter für Globales Lernen für die Belange der Welt einsetzen.

„Mit ihrer vielfältigen und tiefgreifenden internationalen Erfahrung und ihrer Leidenschaft für die Bedürfnisse von Kindern, Flüchtlingen und vertriebenen Jugendlichen, die von Krisen betroffen sind, wird Sigrid Kaag eine hervorragende Vorsitzende für die Weiterentwicklung von Education Cannot Wait sein", sagte Brown.

„Unter der strategischen und visionären Führung von The Rt. Hon. Gordon Brown, Education Cannot Wait, und unseren Partnern wurde eine neue Vision geschaffen, um an vorderster Front der humanitären Krisen dieser Welt mit humanitärer Geschwindigkeit und Entwicklungstiefe eine hochwertige Bildung zu bieten", sagte ECW Director Yasmine Sherif. „Wir freuen uns, Sigrid Kaag als unsere neue Vorsitzende der hochrangigen Lenkungsgruppe begrüßen zu dürfen. Unter ihrer Führung werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, Millionen von Mädchen und Jungen weltweit zu erreichen, die von Krisen betroffen sind."

Kaags Ernennung umfasste ein umfassendes Konsultations-, Auswahl- und Genehmigungsverfahren mit hochrangigen Führungskräften der Vereinten Nationen, darunter UN-Generalsekretär António Guterres, die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina J. Mohammed, die UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell und hochrangige Mitglieder der hochrangigen Lenkungsgruppe von ECW.

Die hochrangige Lenkungsgruppe von ECW gibt strategische Leitlinien für die Tätigkeit des Fonds vor. Er wurde auf Ministerebene einberufen und setzt sich aus Partnerorganisationen zusammen – darunter Leiter von UN-Organisationen und multilateralen Hilfsorganisationen, CEOs von Organisationen der Zivilgesellschaft und Stiftungen sowie Vertreter des Privatsektors – und arbeitet eng mit dem Director und dem Exekutivausschuss von ECW zusammen.

Kaag verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in politischen, humanitären und entwicklungspolitischen Angelegenheiten sowie in der Diplomatie. Im Jahr 2025 wurde sie vom Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, zur UN-Sonderkoordinatorin für den Nahost-Friedensprozess ad interim ernannt. Kaag hat gerade ihr Mandat als leitende Koordinatorin für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau im Gazastreifen beendet, eine Funktion, die sie seit 2024 innehatte. Ab Januar 2022 war sie die erste stellvertretende Ministerpräsidentin und erste Finanzministerin in der niederländischen Regierung. Davor war sie von Oktober 2017 bis Mai 2021 niederländische Ministerin für Handel und Entwicklungszusammenarbeit und bis September 2021 Ministerin für auswärtige Angelegenheiten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2655902/Quote_card.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/education-cannot-wait-begruWt-sigrid-kaag-aus-den-niederlanden-als-neue-vorsitzende-der-hochrangigen-lenkungsgruppe-302419562.html