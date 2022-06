Bildung kann nicht warten: 222 Millionen krisenbetroffene Kinder, die dringend Bildungshilfe benötigen

New York, 16. März 2022 (ots/PRNewswire) - Englisch | Französisch | Spanisch | Arabisch Als Reaktion auf die enorme humanitäre Krise, die sich in der Ukraine abspielt, hat Education Cannot Wait (ECW) und seine strategischen Partner heute einen katalytischen Zuschuss in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an, der die ...

mehr