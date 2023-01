Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

CATL und UL Solutions schließen sich zusammen, um Batterien sicherer und leistungsstärker zu machen

Ningde, China (ots/PRNewswire)

Das CATL-Labor startet eine Initiative zur Erlangung des UL-Solutions-Witness-Test-Data-Program-Status für UL 9540A, wodurch das Unternehmen umfassende Tests für Batteriespeichersysteme anbieten kann.

Die neue Zusammenarbeit bildet die Grundlage für eine sicherere, weitläufige Bereitstellung von wesentlichen erneuerbaren und emissionsfreien Energiequellen.

Am 17. Januar veröffentlichten Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), ein weltweit führendes Unternehmen für neue innovative Energietechnologien, und UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, eine gemeinsame Absichtserklärung über eine strategische Zusammenarbeit für die sicherere Bereitstellung und Nutzung von Batterien für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und Elektrofahrzeuge (EV).

Als wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung wird das Batterielabor von CATL den Prozess anstoßen, den Witness-Test-Data-Program-Status (WTDP-Status) von UL Solutions zu erhalten, um nach UL 9540A testen zu können, der Standardtestmethode für die Bewertung des Brandrisikos bei thermaler Instabilität bei Batterie-Energiespeichersystemen. Sobald es den WTDP-Status von UL Solutions erhalten hat, wird CATL das Recht haben, in seinen Testeinrichtungen unter der Aufsicht von UL Solutions-Mitarbeitern WTDP-Tests durchzuführen, um die Effizienz zu verbessern und die Markteinführungszeit für die Zertifizierung und Prüfung von Batterieprodukten zu verkürzen.

Als das erste Unternehmen in China, das eine UL Solutions WTDP-Initiative für UL 9540A gestartet hat, verfügt CATL über diversifizierte Test- und Verifizierungsmöglichkeiten und hat bereits eine WTDP-Designation von UL Solutions für Tests gemäß UL 1973 erhalten, der Norm für Batterien für den Einsatz in stationären und angetriebene Hilfsenergieanwendungen, gemäß UL 9540, der Norm für Energiespeichersysteme und -ausstattung sowie gemäß UL 2580, der Norm für Batterien für den Einsatz in Elektrofahrzeugen.

EnerOne, das Flaggschiff-Batteriesystem von CATL mit Flüssigkeitskühlung für den Einsatz im Außenbereich, und EnerC, das containerisierte Batteriesystem mit Flüssigkeitskühlung, haben die neueste Version des UL 9540A-Testberichts erhalten. Damit ist CATL das erste Unternehmen in China, das einen Testbericht dieser Art auf Zell-, Modul, Einheits- und Installationsebene von UL Solutions erhalten hat.

Beide Seiten werden ihr Fachwissen auch dazu nutzen, gemeinsam die Sicherheit von Lithiumionenbatterien zu erkunden und Erkenntnisse für die Entwicklung von BESS- und EV-Batteriestandards zu liefern. Die beiden Unternehmen werden außerdem zusammenarbeiten, um die Reduzierung der CO₂-Bilanz und weitere Nachhaltigkeitsbemühungen zu verfolgen.

„Batteriespeichertechnologien sind unerlässlich, um den Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbarer Energie zu beschleunigen, und sie werden eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Kohlenstoffemissionen spielen", sagte Weifang Zhou, Executive Vice President bei UL Solutions und Präsident des Geschäftsbereichs Durchführung der Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. „Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit CATL und freuen uns darauf, gemeinsam Anwendungen von Batterie-Energiespeichersystemen sowie ihr Sicherheits- und Leistungspotenzial voranzubringen."

„Wir freuen uns darauf, durch die Zusammenarbeit mit UL Solutions die Wissenschaftlichkeit und Integrität von Sicherheitstests für Energiespeichersysteme zu verbessern, womit wir unsere umfangreichen Test- und Validierungsfähigkeiten für Energiespeichersysteme weiter stärken", sagte LiBin Tan, Vice President bei CATL. „Wir werden unsere hochmodernen Batterietechnologien weiter nutzen, um die sichere Bereitstellung und Nutzung von Energiespeichersystemen zu erleichtern und so die globale Energiewende zu beschleunigen und eine gesündere und vielversprechende Zukunft für alle zu schaffen."

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-und-ul-solutions-schlieWen-sich-zusammen-um-batterien-sicherer-und-leistungsstarker-zu-machen-301724670.html