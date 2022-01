Adam Hall Group

LD Systems® startet seine Kampagne „Your Sound. Our Mission."

Der deutsche Hersteller und Vertreiber professioneller Audioprodukte LD Systems® expandiert in Nordamerika und unterstreicht mit einer neuen Kampagne sein Engagement für mobile DJs und Musiker

LD Systems®, der Hersteller und Vertreiber professioneller Audioprodukte mit Sitz in Deutschland, hat heute seine digitale Marketingkampagne „Your Sound. Our Mission" angekündigt, mit der er eine wachsende Gruppe seiner wichtigsten Anwender anspricht - mobile DJs und Musiker aller Art. Mit der Kampagne will LD Systems® seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Tontechnik stärken, indem es Anwender von LD Systems®-Produkten in den Mittelpunkt stellt, die die Marke für ihre einzigartigen und anwenderorientierten Produkte loben.

Seit der Gründung im Jahr 2002 ermöglicht LD Systems® DJs und Musikern jeglicher Couleur, ihre Leidenschaft für Sound mit anwenderorientierten Audiolösungen zu entfachen. Das Portfolio von LD Systems® besteht aus mehr als 300 in Deutschland entwickelten und hergestellten Produkten, die weltweit vertrieben werden und die es den Anwendern ermöglichen, einzigartige Momente mit anderen zu teilen. Die digitale Marketingkampagne „Your Sound. Our Mission." besteht aus dem sechzigsekündigen Hero-Video, „Your Sound. Our Mission. | Eine Liebeserklärung an mobile DJs und Musiker" und einer Landing Page. Das in sechs Sprachen verfügbare Hero-Video zeigt nutzergenerierte Inhalte von echten mobilen DJs und Musikern, die die vielfältigen Soundlösungen von LD Systems® bei Konzerten, DJ-Sets, Hochzeiten und anderen Veranstaltungen einsetzen.

„Die Kampagne zielt darauf ab, DJs und Musiker all die Produkte zu zeigen, mit denen LD Systems® ihre Arbeit auf verschiedenste Weise unterstützt, von PA-Systemen bis zu In-Ear-Monitoren und mehr", so Baptiste Languille, LD Systems® Senior Global Brand Marketing Manager. „Die Kampagne zeigt unser Engagement, Lösungen anzubieten, die es unseren Anwendern ermöglichen, genau den Sound zu erzeugen, den sie wollen, mit genau den Funktionen, die sie brauchen."

Die meistverkauften Produkte von LD Systems®, deren Absatz auch in Nordamerika rasant steigt, haben sich an der Schnittstelle von Zuverlässigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit positioniert. Zu den Bestsellern in Nordamerika gehören:

MAUI Serie - Die aktiven MAUI-Säulensysteme von LD Systems bieten eine besonders kompakte PA-Komplettlösung: sie lassen sich äußerst bequem transportieren, in Sekundenschnelle aufbauen und durch ihre unaufdringliche Optik in jedes Ambiente integrieren.

ICOA Series - Das Arbeitspferd ICOA, ein echter Musiker- und DJ-Lautsprecher, bietet satte, tiefe Bässe und Vielseitigkeit: Er kann als Full-Range PA-Lautsprecher, als Satellit oder als Monitorbox dienen.

U500 Series - Ausgereifte, dabei erschwingliche Funksysteme, die sicherstellen, dass das Letzte, worüber sich ein Benutzer während einer Live-Performance Gedanken machen muss, die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit von Mikrofonen, Bodypacks und In-Ear-Monitoren ist.

MAUI 44 G2 - Dieses Säulen PA System ist die ultimative Mischung aus kraftvollem Klang und intuitivem Design. MAUI 5 GO 100 - Wenn es auf Mobilität ankommt, ist das MAUI 5 GO 100 das ultimative System, das mit seiner langen Akkulaufzeit und seinem geringen Gewicht allerorts einen kristallklaren Sound präsentiert.



Mit der Rückkehr von Live-Events kehren DJs und Musiker auf die Bühne zurück. LD Systems® konzentriert sich darauf, die unterschiedlichen Bedürfnisse von Künstlern zu erfüllen, ob sie sich auf einer Welttournee befinden, in einem Café auftreten oder ein Hinterhofkonzert spielen, indem das Unternehmen gut abgestimmte Geräte entwickelt, die ihnen helfen, ihren Sound zu finden.

„LD Systems® hat von Anfang an den Anwender in den Mittelpunkt gestellt", sagt Kati Eismann, Adam Hall Group, Global Marketing Director. „Auch während des weiteren Wachstums und der Weiterentwicklung von LD Systems® werden wir Anwender-Feedback und Praxistests in unseren Entwicklungsprozess einbeziehen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden den perfekten Sound zu bieten, und das gelingt uns am besten, wenn wir ihnen zuhören. Das wollen wir mit unserer neuen Kampagne zum Ausdruck bringen."

Sehen Sie sich das „Your Sound. Our Mission" Hero-Video auf YouTube an und besuchen Sie die Landing-Page der Kampagne auf LD-Systems.com/yoursoundourmission. Die Produkte von LD Systems sind erhältlich auf LD-Systems.com und bei Einzelhändlern in ganz Nordamerika, einschließlich Musician's Friend und Guitar Center.

Informationen zu LD Systems®

LD Systems® wurde in Deutschland entwickelt. Das Unternehmen ist ein Hersteller und Vertreiber professioneller Audioprodukte. Die Produktpalette umfasst innovative und benutzerfreundliche Hochleistungs-PA-Systeme, fortschrittliche Lautsprecher und Subwoofer für Live-Veranstaltungen und Installationen sowie drahtlose Mikrofon- und In-Ear-Monitoring-Systeme, die Künstlern und Rednern volle Bewegungsfreiheit und Zuverlässigkeit bieten. Starke Leistung, Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und klares Design sind Teil des Markenethos. Ganz nach dem Motto „Your Sound. Our Mission." ermöglicht LD Systems® es allen Musikern oder DJs, Eventveranstaltern oder Installationsplanern die Freiheit, ihre Klangvorstellungen so zu gestalten und zu verwirklichen, wie sie es wünschen. LD Systems® ist eine Marke der preisgekrönten Adam Hall Group. Für weitere Informationen besuchen Sie LD-Systems.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Youtube und Instagram.

