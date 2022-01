Discngine

Discngine schließt sich mit ChemAxon zusammen, um seine 3decision®-Plattform für innovative strukturbasierte Wirkstoffforschung zu verbessern

Discngine, ein Unternehmen für Forschungs- und Laborinformatiksoftware und -dienstleistungen, gibt eine strategische Partnerschaft mit ChemAxon, einem führenden Unternehmen für Chemoinformatik und Bioinformatik, bekannt. Durch den Zusammenschluss wollen die Partner die Pharma- und Biotech-Forschung mit komplexen biomolekularen Strukturdaten rationalisieren.

Die 3decision-Plattform von Discngine speichert, kategorisiert und analysiert Protein-Ligand-Strukturdaten in einer zentralisierten Wissensdatenbank. Sein grundlegender Wert besteht in der automatischen Umwandlung von Proteinstrukturdaten, die im Laufe der Zeit generiert wurden, in wertvolles Wissen, das Wissenschaftlern für praktische strukturbasierte Entdeckungen leicht zugänglich ist.

Die Partnerschaft mit ChemAxon wird die chemischen und biologischen Fähigkeiten von 3decision auf ein höheres Niveau bringen. Durch die Integration mehrerer ChemAxon-Softwarekomponenten aus den Bereichen Chemoinformatik und Biologie in 3decision werden die Fähigkeiten von 3decision zusätzlich zu den bereits verfügbaren Funktionen für Proteine und kleine Moleküle auf größere biologische Einheiten erweitert. Die Registrierung und Visualisierung von biologischen Einträgen wie Antikörpern oder Peptiden, effizientes Data Mining und fortgeschrittene analytische Fähigkeiten werden zugänglich sein.

Eric Le Roux, CEO von Discngine, erklärt: „Die Lawine der biomolekularen Strukturdaten ist in vollem Gange und bringt Herausforderungen für eine effiziente Datenverarbeitung und -analyse mit sich. Wir wollen den Forschungsteams eine Plattform zur Verfügung stellen, die ihnen diese Arbeit abnimmt. Die Synergie unserer Technologien wird dazu beitragen, die Entwicklung von biologischen Arzneimitteln der nächsten Generation mit einem strukturbasierten Ansatz zu beschleunigen!"

Efi Hoffmann, Co-CPO von ChemAxon, fügt hinzu: „Es ist wichtig, weiterhin innovativ zu sein und mit dem Markt zu wachsen, den wir so gut kennen. Deshalb freuen wir uns sehr, mit Discngine an diesem Projekt zusammenzuarbeiten und unsere gemeinsamen Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben."

In den kommenden Wochen werden Discngine und ChemAxon eine gemeinsame Veranstaltung durchführen, um die technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten, die sich aus der Partnerschaft ergeben, zu erläutern.

Informationen zu Discngine - www.discngine.com

Discngine, ein in Paris ansässiges Unternehmen, bietet Software und IT-Dienstleistungen für Forschungseinrichtungen im Bereich Biowissenschaften an.

Unser Fachwissen in den Bereichen Chemieinformatik, strukturelle Bioinformatik, Laborinformatik, Wissensmanagement und Entscheidungsfindung ist in einer Vielzahl von Leistungen verfügbar, die von kundenspezifischer Entwicklung und SaaS-Lösungen bis hin zu Softwarekomponenten und der Integration von Produkten Dritter reichen.

3decision®-Plattform www.3decision.discngine.com

Informationen zu ChemAxon - www.chemaxon.com

ChemAxon ist ein Unternehmen für chemische und biochemische Software. Wir haben mehr als ein Dutzend Anwendungen entwickelt, darunter JChem Engines, Marvin, Design Hub und andere, die in Universitäten, Unternehmen und Patentfirmen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Zu den Kunden gehören Bayer, GlaxoSmithKline und Bristol-Myers Squibb. Wir haben Niederlassungen in Budapest, Basel, Boston und San Diego sowie Vertriebspartner in aller Welt.

Kontakt: Marija Martini, Gemeinschaftsmanagerin, marija.martini@discngine.com; Valentin Beuchillot, Marketingleiter, valentin.beuchillot@discngine.com

