Hut 8 Mining Corp

Hut 8 ernennt neuen Chief Financial Officer

Toronto (ots/PRNewswire)

Shenif Visram ersetzt mit sofortiger Wirkung Shane Downey

Diese Pressemitteilung stellt eine „ausgewählte Pressemitteilung" als Prospektnachtrag des Unternehmens vom 17. August 2022 zu seinem Basisprospekt vom 5. August 2022 dar.

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), („Hut 8" oder das „Unternehmen") , einer der größten, innovationsorientierten Pioniere für den Abbau digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur, freut sich, die Ernennung von Shenif Visram, CPA, CMA mit sofortiger Wirkung zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt zu geben. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Finanzmanagement in der Infrastruktur- und Technologiebranche bringt Shenif eine Fülle von Führungserfahrungen in mittleren und großen öffentlichen und privaten Unternehmen mit.

Shenif wird in Toronto arbeiten und dem CEO Jaime Leverton unterstellt sein. Er tritt an die Stelle des CFO von Hut 8, Shane Downey, der sich nach 20 Monaten bei Hut 8 neuen Aufgaben zuwendet.

„Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzbereich bei IBM Canada, Cogeco Peer 1 und Aptum Technologies ist Shenif eine Führungspersönlichkeit mit exzellentem finanziellen Scharfsinn und den Fähigkeiten, die wir brauchen, um uns durch die nächste entscheidende Wachstumsphase bei Hut 8 zu führen", so Jaime Leverton, Chief Executive Officer von Hut 8. „Der Vorstand und ich möchten Shane für seinen Einsatz während einer bedeutenden Zeit des Wandels bei Hut 8 danken, einschließlich der strategischen Erweiterung unseres Geschäfts in Richtung High Performance Computing."

Shenif begann seine Finanzkarriere bei IBM Canada und übernahm schnell CFO-Positionen in wichtigen Geschäftsbereichen wie Global Business Services und Global Technology Services sowie als Chief Operating Officer in Global Business Services. Danach wechselte er zu Cogeco Peer 1 als Vice President, Finance, bevor er die Rolle des CFO übernahm, die er bis zur Umbenennung des Unternehmens in Aptum Technologies, einem Multi-Cloud-Managed-Services-Anbieter für komplexe High-Performance-Computing-Lösungen, innehatte.

„Ich freue mich außerordentlich über die Möglichkeit, mit einem Team erfahrener Führungskräfte zusammenzuarbeiten, die über einen soliden Hintergrund in dieser interessanten Branche verfügen", so Shenif. „Mit meinen Erfahrungen, die ich im Bereich Fusionen und Übernahmen und bei der Wachstumsförderung im Bereich der Infrastrukturtechnologie sammeln konnte, freue ich mich außerdem darauf, einen bedeutenden Beitrag zu Hut 8 zu leisten. Hierzu werde ich auf unserem etablierten bilanzorientierten Ansatz aufbauen, während wir uns weiterhin erfolgreich auf dem Markt bewegen, indem wir unsere differenzierte Strategie umsetzen und als führendes Unternehmen im Bereich Bitcoin-Mining und High-Performance-Computing wachsen."

Informationen zu Hut 8 Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Mit zwei Digital-Asset-Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte, unbelastete Bitcoin ohne Transaktionshistorie als jeder andere Digital-Asset-Miner oder jedes börsennotierte Unternehmen weltweit. Mit 3.350 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl dem traditionellen Hochleistungs-Computing (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital-Asset-Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.

