Immervision

Immervision und Leddartech arbeiten zusammen, um intelligente Sensoriklösungen für die Herausforderungen in der automobilen Sensorik und Wahrnehmung zu entwickeln

Montreal und Quebec City (ots/PRNewswire)

Branchenführende Innovatoren im Bereich Bildverarbeitung und Sensorik für die Automobilindustrie bündeln ihre Kräfte, um die Wahrnehmung von Maschinen in Fahrzeugen zu verbessern

Immervision, der weltweit führende Entwickler von fortschrittlichen Bildverarbeitungssystemen, die Optik, Bildverarbeitung und Sensorfusionstechnologie kombinieren, gab die Zusammenarbeit mit LeddarTech®, einem führenden Anbieter von Umweltsensoriklösungen für autonome Fahrzeuge und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, bekannt, um gemeinsam intelligente Sensoriklösungen für die Automobilindustrie zu entwickeln.

Die Zusammenführung der Technologien beider Unternehmen bietet den Automobilherstellern wichtige Lösungen zur Verbesserung der Fahrzeugwahrnehmung, die für ADAS und autonome Fahrzeuge erforderlich ist, insbesondere bei rauen Umgebungs- und Beleuchtungsbedingungen wie Regen, Schnee, Nebel, Dunkelheit und großer Helligkeit.

„Wir glauben, dass die Zukunft der maschinellen Wahrnehmungsfunktionen im Automobilsektor in der Verschmelzung von LiDAR und Smart Vision liegt", erklärt Pascale Nini, Präsidentin und CEO von Immervision. „In Zusammenarbeit mit Leddartech werden wir Lösungen entwickeln, die das Beste aus diesen beiden Technologien bieten, um die Wahrnehmung von Maschinen und die Verkehrssicherheit zu verbessern."

„Diese Partnerschaft mit branchenführenden Experten für optisches Design ermöglicht es uns, eine verbesserte Lösung anzubieten, die die Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobilmarktes lösen wird", sagte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech.

Informationen zu Immervision

Mit mehr als 20 Jahren Innovation schafft Immervision Lösungen, die über das menschliche Sehen hinausgehen. Um eine Maschine in die Lage zu versetzen, das menschliche Sehvermögen zu übertreffen und das volle Potenzial der KI auszuschöpfen, entwickeln wir fortschrittliche Bildverarbeitungssysteme, die Optik, Bildverarbeitung und Sensorfusionstechnologie kombinieren. Unsere Deep Seeing-Technologie ermöglicht es Hardware- und Softwareherstellern, intelligente Geräte mit der bestmöglichen Sicht für jede Branche auszustatten, einschließlich Transport, Sicherheit, Verteidigung, Computer, Robotik und mehr.www.immervision.com.

Informationen zu LeddarTech

LeddarTech bietet die flexibelste, robusteste und genaueste ADAS- und AD-Sensortechnologie für autonome Fahrzeuge und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem umfassenden End-to-End-Unternehmen für Umweltsensorik entwickelt, das seinen Kunden die Lösung kritischer Herausforderungen in den Bereichen Sensorik, Fusion und Wahrnehmung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ermöglicht. Das Unternehmen bietet kosteneffiziente und skalierbare Lösungen wie LeddarVision™, eine Rohdaten-Sensorfusion und Wahrnehmungsplattform, die ein umfassendes 3D-Umgebungsmodell mit Multi-Sensor-Unterstützung für Kamera-, Radar- und LiDAR-Konfigurationen erstellt. Es ist skalierbar und unterstützt alle Fahrzeugautomatisierungsstufen. Darüber hinaus unterstützt LeddarTech LiDAR-Hersteller und Tier-1/2-Automobilsystemintegratoren mit LeddarSteer™, einem digitalen Strahlsteuerungsgerät, und der LiDAR XLRator-Entwicklungslösung für die Entwicklung von Festkörper-LiDARs in Automobilqualität, die auf der LeddarEngine™ und Kernkomponenten von globalen Halbleiterpartnern basiert. Das Unternehmen ist für mehrere Innovationen im Bereich modernster Fernerkundungsanwendungen in der Automobil- und Mobilitätsbranche verantwortlich und verfügt über mehr als 100 patentierte (erteilte oder angemeldete) Technologien, die ADAS- und autonome Fahrfunktionen verbessern.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1720791/Immervision_Logo.jpg

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1720792/Immervision_LeddarTech_Inc_Logo.jpg