CAI

CAI gründet Abteilung für Rechenzentren

Indianapolis (ots/PRNewswire)

Josh Hoops wird Vice President, Rechenzentren

CAI, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technische, betriebliche Beratungs- und Projektmanagementdienste für die Branchen Biowissenschaften, Rechenzentren und Prozessfertigung anbietet, gab heute die Gründung einer Abteilung für Rechenzentren bekannt, die von Josh Hoops geleitet wird.

„Ich fühle mich geehrt, das Rechenzentrumsgeschäft von CAI in die Zukunft zu führen. Wir haben ein großartiges Team erfahrener Profis, die unsere Kunden weiterhin dabei unterstützen werden, die Betriebsbereitschaft von Rechenzentren rund um den Globus zu verbessern. Durch die Bereitstellung integrierter Lösungen vom Projektstart bis zu Betrieb und Wartung haben unsere Teams erfolgreich 1.000 MW an Rechenzentrumskapazität bereitgestellt. Ich freue mich darauf, unser Team zu leiten, Wachstum zu ermöglichen und weiterhin hervorragende Leistungen bei der Projektabwicklung zu erbringen, während wir unseren Kunden kontinuierlich einen Mehrwert bieten", sagte Josh Hoops.

„Basierend auf einer langen Erfolgsgeschichte bei der Inspektion, beim Testen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen in verschiedenen Branchen gliedert CAI seine Dienstleistungen für Rechenzentren in einen eigenständigen Geschäftsbereich aus. Mit diesem Schritt erweitern wir unsere Dienstleistungen für Rechenzentren auf den gesamten Lebenszyklus der Anlagen und schaffen einen Mehrwert für unsere Rechenzentrumskunden. Wir wissen, dass unser einzigartiger Branchenansatz die Zeit bis zum Erreichen der Betriebsbereitschaft verkürzt und die Gesamtbetriebskosten für diese unternehmenskritischen Einrichtungen senkt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Josh, um sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter einen Mehrwert zu schaffen", sagte Mike Martin, CEO.

Josh Hoops, der neue Vice President für CAI Data Centers, übernimmt die Verantwortung für die Leitung dieser Teams, um die Betriebsbereitschaft der unternehmenskritischen Einrichtungen weltweit zu verbessern. Als Experte für die operative Verwaltung verfügt er über Erfahrungen in verschiedenen Branchen, in denen er eine Vielzahl grundlegender und komplexer Aspekte der organisatorischen Effizienz und Effektivität verbessert hat.

Josh verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Management und im operativen Geschäft bei der United States Navy als U-Boot-Offizier sowie in den Bereichen Asset Management, Gebäudeinbetriebnahme und Unternehmensberatung. Er war in mehreren operativen und leitenden Managementpositionen in Bereichen wie Betrieb und Wartung, Sicherheit, persönliche Qualifikation und professionelle Entwicklung tätig. Darüber hinaus beaufsichtigte bis zu 1200 Mitarbeiter. Josh hat einen BS-Abschluss in Informatik von der University of North Florida und einen MBA in Projektmanagement von der Columbia Southern University. Während seiner Zeit bei CAI hat er als Global Director, Program & Project Management, große Kapitalprojekte in verschiedenen Branchen rund um den Globus betreut und dabei Mehrwert für die Kunden und Mitarbeiter von CAI geschaffen.

Informationen zu CAI

CAI hat für Hunderte von Kunden in Tausenden von Projekten auf der ganzen Welt Dienstleistungen im Wert von fast einer Milliarde Dollar erbracht. Mit Geschäftsstellen in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien, den Niederlanden, der Schweiz, Indien, Irland, Italien, China und Singapur sind wir ein internationales Team von mehr als 850 professionellen Mitarbeitern, die lokale Unterstützung von einem globalen Unternehmen bieten. Unsere integrierten Engineering-, Technik- und Qualitätsberatungsdienste sind darauf ausgerichtet, unternehmenskritische Anlagen mit einem hohen Maß an Leistung und Zuverlässigkeit zu liefern. Wenn Einsatzbereitschaft und Inbetriebnahme von entscheidender Bedeutung sind, erfüllt CAI einen höheren Standard. www.cagents.com

dwshen@cagents.com