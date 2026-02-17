Avenergy Suisse

Medienmitteilung 17. Februar 2026 – Tankstellendaten 2025 – erneut deutliche Zunahme an Schnellladestationen

Die Schweiz zeichnet sich durch eine der höchsten Tankstellendichten Europas aus. Entsprechend wenig Bewegung herrscht in dem grösstenteils gesättigten Markt – dies zeigt die aktuelle Tankstellenstatistik von Avenergy. Die Anzahl der Markentankstellen ist im vergangenen Jahr leicht von 3313 auf 3321 gestiegen. Zum wiederholten Mal deutlich gestiegen ist allerdings die Zahl der Tankstellen mit mindestens einer Schnellladestation, nämlich von 233 auf 322.

Die hohe Tankstellendichte ist eine Folge des stark saturierten Marktes: Die Nachfrage nach Treibstoff kann durch das Angebot an Tankstellen gut gedeckt werden, die Konkurrenz ist hoch und entsprechend entstehen in der Schweiz kaum neue Tankstellen. Die von Avenergy Suisse jährlich durchgeführte Markterhebung weist für den Stichtag 1. Januar 2026 insgesamt 3321 Markentankstellen in der ganzen Schweiz aus, was einer Zunahme von 8 Anlagen entspricht. Dies bedeutet nicht, dass sich die absolute Anzahl Tankstellen verändert hat. Die Veränderung ist vielmehr ein Zeichen dafür, dass einzelne Stationen den Besitzer gewechselt haben und unabhängige Tankstellen von etablierten Marken-Unternehmen übernommen wurden. Mit Betreiberwechseln lassen sich auch Verschiebungen zwischen den einzelnen Anbietern erklären. Fazit: die absolute Zahl der Tankstellen in der Schweiz ist seit Jahren stabil, doch es kommt immer wieder zu Verschiebungen zwischen den Marktteilnehmern.

Auch 2025 nahm die Zahl der Tankstellen mit Shop leicht zu, nämlich um 7 Standorte auf 1393. Betrachtet man den gesamten Markt, so lassen sich die Marktteilnehmer von der Grösse her klar in zwei Gruppen unterteilen: 12 Tankstellenbetreiber führen teilweise deutlich über 100 Tankstellen, während 8 Marktteilnehmer weniger als 50 Tankstellen betreiben. Von den 20 Tankstellenbetreibern mit Markenstationen führen nur gerade deren drei keine Tankstellenshops.

38% mehr Schnellladestationen als im Vorjahr

Abermals eine deutliche Zunahme zeigt sich bei den Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge: die Anzahl der Tankstellen, die mindestens eine Schnellladestation anbieten, ist 2025 um 38% gestiegen, von 233 auf 322. Dies, nachdem der Anteil bereits im Vorjahr um 43% gestiegen war. «Wir sind sehr erfreut über das rasante Wachstum bei den Schnellladestationen. Die bemerkenswerte Zahl zeigt, dass die Mineralölbranche auch im Bereich der Elektromobilitäts-Infrastruktur ihren Beitrag an die Energiewende leistet. Es liegt also definitiv nicht am schweizerischen Tankstellenmarkt, dass sich die Absatzzahlen bei den E-Mobilen nicht in dem Masse entwickeln, wie erhofft.», meint Roland Bilang, Geschäftsführer von Avenergy Suisse.

Benzin und Diesel bleiben klar marktbeherrschend

Um zwei Stück abgenommen hat die Zahl der Autobahn-Tankstellen, von 65 auf 63. Diese Abnahme lässt sich durch Bauarbeiten erklären – die Tankstellen sind nicht verschwunden, sondern werden umgebaut. Wenig überraschend verzeichnen diese 63 Autobahn-Tankstellen den höchsten Treibstoffabsatz, nämlich gleich wie im Vorjahr im Schnitt rund 2.3 Millionen Liter. Insgesamt blieb der durchschnittliche Treibstoffabsatz pro Tankstelle mit rund 1.2 Millionen Liter gegenüber den Vorjahren stabil – dies bei leicht sinkender Tendenz. Die jährliche Tankstellenstatistik von Avenergy Suisse zeigt auch 2026, dass die bewährten Treibstoffe Benzin und Diesel marktbeherrschend sind und dies auch auf weitere Jahre hinaus bleiben werden.

