Medienmitteilung 21. Februar 2023

Kennzahlen des Tankstellenmarktes 2022

In der Schweiz nahm die Zahl der Tankstellen im Jahr 2022 nur leicht ab. Erstmals scheint der Trend zu grösseren Tankstellenshops gebrochen. Es gibt 158 Markentankstellen mit mindestens einer Strom-Schnellladestation, das entspricht einem Plus von fast 60 Prozent innert Jahresfrist. Auch das Netz der Wasserstoff-Tankstellen verdichtet sich laufend.

Die jährlich von Avenergy Suisse unter den Markentankstellen durchgeführte Erhebung zeigt, dass es Ende 2022 in der Schweiz 3314 Markentankstellen gab, 11 weniger als ein Jahr zuvor. Damit setzt sich der Trend zu weniger Stationen leicht abgeschwächt fort. Unverändert blieb die Zahl der Tankstellen an Autobahnen (65). Im europäischen Vergleich verfügt die Schweiz nach wie vor über eines der dichtesten Tankstellennetze. Der durchschnittliche Treibstoffabsatz pro Tankstelle sank leicht von 1.29 Millionen Liter im Vorjahr auf 1.22 Millionen Liter. Die Zahl der Tankstellen mit Shop nahm um 14 Einheiten auf 1372 zu, wobei entgegen des langjährigen Trends 17 Tankstellenshops mit einer kleineren Fläche als 50 m2 hinzu kamen, während auf der anderen Seite die Zahl der grösseren Shops stagnierte. 158 Tankstellen bieten mindestens eine Strom-Schnelladestation an, womit ihre Zahl innert Jahresfrist wie bereits in der Vorperiode erneut um über 50 Prozent gestiegen ist. Die Zahl der Wasserstoff-Tankstellen erhöhte sich von 8 auf 11. Konstant geblieben ist das Angebot an Erdgas- und Flüssiggas-Zapfsäulen.

Roland Bilang, Geschäftsführer von Avenergy Suisse: «Diese von Avenergy Suisse erhobenen Kennzahlen zeigen erneut, dass die Angebotspallette an den Tankstellen stets weiter ausgebaut wird, um die sich wandelnden Bedürfnisse der mobilen Gesellschaft abzudecken. Auch unter den erschwerten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des letzten Jahres wurde dieser Weg fortgesetzt.»

