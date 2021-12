Zepp Health

ZEPP HEALTH MELDET SPRUNGHAFTEN ANSTIEG DER GLOBALEN LIEFERUNGEN IM 3. QUARTAL 2021

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Eigene Marken Amazfit und Zepp führend in Brasilien, der Tschechischen Republik, Russland und Indonesien

Zepp Health (NYSE: ZEPP) setzte im dritten Quartal 2021 sein robustes Wachstum bei den weltweiten Auslieferungen von Uhren für Erwachsene fort. Dies geht aus dem Q3 2021 Quarterly Wearable Device Tracker der International Data Corporation (IDC) hervor, einem führenden Marktforschungsunternehmen im Bereich Informationstechnologie.

Die weltweiten Verkäufe der beiden unabhängigen Marken Amazfit und Zepp Health übertrafen die Wachstumsrate des gesamten Marktes für Uhren für Erwachsene im Jahresvergleich und verzeichneten den stärksten Anstieg unter den fünf führenden Marktteilnehmern im weltweiten Verkauf.

Zepp Health erzielte im dritten Quartal 2021 in einer Reihe von Ländern und Regionen eine hervorragende Leistung und belegte in Brasilien, der Tschechischen Republik, Russland und Indonesien den ersten Platz, wobei die Marktanteile in Brasilien und der Tschechischen Republik über 30 % lagen. In Italien, Thailand und Spanien belegte Zepp Health mit einem Marktanteil von jeweils rund 20 % den zweiten Platz bei den Auslieferungen.

Das Unternehmen belegte den dritten Platz in Mexiko, den vierten in Deutschland, Südkorea und Japan und den fünften in Indien und Saudi-Arabien, wo das Wachstumspotenzial nach wie vor hoch ist.

Darüber hinaus erzielten einige der beliebtesten Smartwatches von Amazfit in den Black Friday- und Cyber Monday-Verkäufen auf Amazon sehr gute Ergebnisse. In Spanien belegte Amazfit sechs der ersten 10 Plätze der Amazon-Bestseller in der Kategorie Smartwatch. Unter ihnen belegten das Amazfit GTR 47mm und das Band 5 den ersten bzw. zweiten Platz. Die Amazfit GTR 47mm wurde auch als „Amazon's Choice" ausgezeichnet.

Um die Wachstumsdynamik weiter voranzutreiben, hat Zepp Health als Reaktion auf das gestiegene Gesundheitsbewusstsein von Verbrauchern aller Altersgruppen weltweit eine Reihe von Weihnachtsverkaufsaktionen rund um das Thema Gesundheit gestartet. Die Verkaufsaktionen heben die umfangreiche Kollektion der Marke an preiswerten Smartwatches, Hearables, Fitnessgeräten und Zubehör hervor, darunter die Amazfit PowerBuds Pro, die bei den CES® 2022 Innovation Awards in der Kategorie Gesundheit und Wellness ausgezeichnet wurden. Die neuesten Amazfit GTR 3 und GTS 3 Serien wurden auch in vielen Weihnachtsgeschenkführern von internationalen Medien wie Britische GQ, Vanity Fair, und Marie Claire. Amazfit hat außerdem eine Reihe von animierten Countdown-Uhrengesichtern für Festtage auf den Markt gebracht, um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Über Zepp Health Corporation

Zepp Health änderte seinen Namen von Huami Corp. (HMI) am 25. Februar 2021, um seinen Fokus auf Gesundheit mit einem Namen zu betonen, der in allen Sprachen und Kulturen weltweit Anklang findet. Die Mission des Unternehmens ist nach wie vor die Verbindung von Gesundheit und Technologie. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Zepp Health eine eigene Technologieplattform mit KI-Chips, biometrischen Sensoren und Datenalgorithmen entwickelt, die eine immer breitere Palette an intelligenten Gesundheitsgeräten für Verbraucher und Datenanalysedienste für die Gesundheit der Bevölkerung ermöglicht. Zepp Health ist einer der weltweit größten Entwickler von intelligenten, tragbaren Gesundheits- und Fitnessgeräten und wird im Jahr 2020 46 Millionen Geräte verkaufen. Die Zepp Health Corp. hat ihren Sitz in Hefei, China, und ihre US-Niederlassung, Zepp Health USA, in Cupertino, Kalifornien.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1712412/IDC_Q3_ENG.jpg