TCL Electronics

TCL gewinnt den Red Dot Award: Product Design 2022

Hongkong (ots/PRNewswire)

Die neuesten TCL Mini LED TVs und Soundbars wurden für ihr herausragendes, hochwertiges Design ausgezeichnet

TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, hat den Red Dot Awards: Product Design für drei Fernsehgeräte (einschließlich zwei neuer Modelle der TCL C-Serie) und zwei neue Soundbars erhalten. Diese brandneuen Produkte werden von TCL am 12. April auf einer Pressekonferenz den europäischen Verbrauchern vorgestellt.

Eine internationale Jury zeichnet mit dem Red Dot Produkte aus, die sich durch herausragende Designqualität auszeichnen. In diesem Jahr wurde das begehrte Gütesiegel an TCL-Heimkino-Produkte vergeben:

TCL OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO

TCL Mini LED 4K TV C93 Series TCL Soundbar C935U TCL Mini LED 4K TV C83 Series TCL Soundbar P733W

Die Serien C93 und C83 von TCL setzen neue Maßstäbe für die Ästhetik des TV-Designs. Sowohl der preisgekrönte C93 als auch der C83 zeichnen sich durch ein schlankes, elegantes Design aus, mit dem sich die Fernseher in jede Wohnumgebung einfügen - nicht nur als Fernseher, der ein beeindruckendes Home-Entertainment-Erlebnis bietet, sondern auch als unverzichtbares Möbelstück, das Teil einer ästhetischen Einrichtung ist, die das Design jedes Raumes aufwertet.

In der Zwischenzeit verfügt der TCL Mini LED 8K TV X925 PRO über OD Zero Mini LED, welches ebenfalls mit einem Red Dot für sein ultradünnes Profil und einzigartiges Design ausgezeichnet wurde. Diese Red Dot Awards unterstreichen das Engagement von TCL, der Top-Player im Mini-LED-TV-Sektor zu werden und vernetzte Unterhaltung durch die beste Technologie anzubieten.

Die neuesten Soundbars von TCL, die C935U und die P733W, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, wurden bei den Red Dot Awards 2022 für das einzigartige Design ihrer innovativen akustischen Reflektortechnologie ausgezeichnet.

„TCL ist begeistert und fühlt sich geehrt, mehrere Red Dot Awards: Product Design mit Auszeichnung zu erhalten. Mit unserem neuen Markenzeichen ‚Inspire Greatness' haben wir unseren Ehrgeiz noch gesteigert. Die Mission von TCL ist aber immer noch dieselbe - das Leben der Menschen mit qualitativ hochwertigen Produkten zu einem wettbewerbsfähigen Preis bequemer und intelligenter zu machen, wobei der Verbraucher immer an erster Stelle steht", so Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics.

Der Red Dot ist eine Auszeichnung für hohe Designqualität. In diesem Jahr wurden die Beiträge aus rund 60 Ländern von einer internationalen Jury aus Designern nach Designqualität und Innovationsgrad bewertet.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem TCL-Produkte mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurden. Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg, da die Marke in neue Märkte expandiert und weiterhin aufregende neue Möglichkeiten für alle Aspekte des Lebens erforscht und entwickelt. Getreu der Red Dot-Maxime „Winning is the Beginning" wird TCL danach streben, mit weiteren innovativen Produkten und fortschrittlichen Technologien Großartigkeit zu inspirieren.

Am 12. April wird TCL dem europäischen Publikum all diese neuen preisgekrönten Fernseher und Soundbars sowie sein komplettes neues Line-up an Mini-LED- und QLED-Fernsehern und andere Soundbars und Smart Home-Geräte vorstellen, die bald Teil seines Ökosystems sein werden.

