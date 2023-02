Teleperformance Germany S. à r. l. & Co. KG

Teleperformance von Frost & Sullivan zum Unternehmen des Jahres 2023 in Deutschland gekürt

Paris (ots)

Frost & Sullivan zeichnete Teleperformance für ihr umfassendes Leistungsspektrum im Near- und Offshoring mit multilingualen Hubs in Kroatien, Kosovo, Nordmazedonien sowie Bosnien und Herzegowina aus.

Teleperformance, weltweit führender Anbieter für das Outsourcing digitaler integrierter Geschäftsprozesse, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den "Company of the Year Award 2023" von Frost & Sullivan als führendes europäisches Unternehmen für Customer Experience (CX) Outsourcing in Deutschland erhalten hat.

Mit der Auszeichnung würdigte Frost & Sullivan die führende Rolle, die Teleperformance in Deutschland auf dem europäischen Outsourcing-Markt mit seinem High-Touch- und High-Tech-Ansatz für Customer Experience einnimmt. Dieser verbindet tiefgreifende Branchenkenntnis und operative Expertise mit hoch entwickelten Produkten und Funktionen, die Agenten in die Lage versetzen, einen allseits optimierten Kundenservice zu bieten und dabei Effizienzsteigerungen zu erzielen.

"Teleperformance bietet eine maßgeschneiderte Reise und ein umfassendes Produktportfolio. Es zeichnet sich auf dem deutschen Markt für CX-Outsourcing-Services durch innovative Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung von Agenten aus", sagte Sebastian Menutti, Industry Principal bei Frost & Sullivan. "Die starke operative Leistung und multilinguale Hubs steigern die operative Effizienz und optimieren Kosten. Das Unternehmen erweist sich kontinuierlich als vertrauenswürdiger Partner, der sich den Ruf, das Beste im CX-Bereich zu bieten, verdient."

Jedes Jahr vergibt Frost & Sullivan die Auszeichnung "Company of the Year" an das Unternehmen, das in seinem Bereich Spitzenleistungen bei Wachstumsstrategie und Implementierung demonstriert. Die Auszeichnung würdigt Innovationskraft bei Produkten und Technologien sowie die daraus resultierende Führungsposition in punkto Kundennutzen und Marktdurchdringung.

Über Teleperformance

Teleperformance (TEP - ISIN: FR0000051807 - Reuters: TEPRF.PA - Bloomberg: TEP FP), weltweit führend im Bereich ausgelagerter digitaler integrierter Unternehmensdienstleistungen, ist ein strategischer Partner für die weltweit größten Unternehmen in vielen Branchen. Das Unternehmen bietet ein One-Office-Support-Services-Modell mit digitalen End-to-End-Lösungen, das eine erfolgreiche Kundeninteraktion und optimierte Geschäftsprozesse garantiert und in einem einzigartigen, umfassenden High-Touch- und High-Tech-Ansatz verankert ist. Gemäß dem Prinzip "Simpler, Faster, Safer" betreuen mehr als 410.000 Beschäftigte in 91 Ländern betreuen in gemeinsamer Verpflichtung zu Spitzenleistungen jedes Jahr Milliarden von Kontakten in über 300 Sprachen und 170 Märkten. Basierend auf herausragender Corporate Social Responsibility wird diese Mission durch den Einsatz zuverlässiger, flexibler und intelligenter Technologielösungen bei

Einhaltung der höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards der Branche erfüllt. Im Jahr 2022 verzeichnete Teleperformance einen konsolidierten Umsatz von 8.154 Millionen Euro (8,6 Milliarden US-Dollar, basierend auf 1 Euro = 1,05 US-Dollar) und einen Jahresüberschuss von 645 Millionen Euro.

Mehr über Teleperformance unter: www.teleperformance.com