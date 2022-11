CASIO COMPUTER CO., LTD

Casio wird das dritte G-SHOCK-Signaturmodell von Rui Hachimura herausbringen

Tokio (ots/PRNewswire)

Ziffernblatt und Band-Design inspiriert vom Tateyama-Gebirge in Hachimuras Heimatpräfektur Toyama in Japan

Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Herausgabe der DW-6900RH, eines Neuzugangs in der Reihe der stoßfesten Armbanduhren der Marke G-SHOCK, bekanntgegeben. Die DW-6900RH ist das dritte Signaturmodell, das in Zusammenarbeit mit dem professionellen Basketballspieler Rui Hachimura entwickelt wurde, der in der NBA spielt.

Hachimura spielt nicht nur für die Washington Wizards, sondern ist auch ein wichtiges Mitglied der japanischen Basketballnationalmannschaft. Casio unterzeichnete im November 2019 eine globale Partnerschaftsvereinbarung mit Hachimura, um ihn zu unterstützen, während er große Ziele verfolgt.

Die neue DW-6900RH ist ein Signaturmodell, das in Zusammenarbeit mit Hachimura entwickelt wurde. Ihr Design beginnt mit der stoßfesten DW-6900, die aufgrund der Reihe von drei Anzeigen auf dem Ziffernblatt als „dreiäugige Armbanduhr" bezeichnet wird, und zeigt die Tateyama-Gebirgskette in der Präfektur Toyama, der Heimat von Hachimura.

Das Ziffernblatt ist mit einer Konturlandkarte des Tateyama-Gebirges bedruckt und der hellblaue Druck auf dem weißen Uhrband zeigt majestätische schneebedeckte Gipfel. Wie es bei einem Signaturmodell sein sollte, ziert RUI HACHIMURA das Uhrglas und sein charakteristisches „Black Samurai"-Logo ist auf der Rückseite des Gehäuses, dem LCD, wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, und der speziellen Verpackung zu sehen. Das lebhafte hellblaue und weiße Farbschema basiert auf den Wurzeln von Hachimura und erweckt den schmelzenden Schnee der japanischen Alpen zum Leben.

Hachimura sagte dies über seine neueste Signatur: „Ich habe dieses dritte Modell basierend auf einem Abbild des Tateyama-Gebirges in meiner Heimatstadt Toyama entworfen, einem Ort, der für mich mit schönen Erinnerungen verbunden ist, mit den leuchtenden Farben und der großartigen Aussicht auf Tateyama als Motiv. Ich hoffe, Sie alle haben Freude daran!"

Werbefilm: https://youtu.be/XQi7ewlqYU0

Weitere Informationen: https://www.casio.com/intl/news/2022/1107-dw-6900rh/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1935825/DW_6900RH.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1935826/DW_6900RH___Band_printed_graphics_Tateyama_mountain_range.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/casio-wird-das-dritte-g-shock-signaturmodell-von-rui-hachimura-herausbringen-301666597.html