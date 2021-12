Merck KGaA, Darmstadt, hat die Integration der InTemp-Kühlkettenüberwachungslösung von Onset abgeschlossen

Onset

Merck entscheidet sich für die Bluetooth/IoT InTemp Kühlkettenüberwachungslösung von Onset, um die Effizienz und Automatisierung seiner globalen Versandabläufe zu verbessern und die Transparenz und Dokumentation von Temperaturdaten zu erhöhen

Onset freut sich, bekannt zu geben, dass die Merck KGaA, Darmstadt, den Prozess der Integration der InTemp Überwachungslösung von Onset in ihre globalen Kühlketten-Versandverfahren abgeschlossen hat.

Onset, seit mehr als 40 Jahren ein führender Hersteller und Innovator von Datenprotokollierungslösungen, hat 2015 die InTemp-Produktlinie entwickelt, um dem wachsenden Bedarf der pharmazeutischen Industrie nach erhöhter Datentransparenz und IoT-Automatisierung zu entsprechen, mit der die traditionellen USB-basierten Datenlogger ersetzt werden.

„Wir sind bestrebt, den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt kontinuierlich zu nutzen, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten und unseren Patienten immer bestmöglich zu dienen", sagte Dirk Bissinger, Global Head of Healthcare Quality bei der Merck KGaA, Darmstadt. „Wir glauben, dass das hochmoderne Bluetooth-fähige Temperaturüberwachungssystem eine zeitgemäße Überwachung mit sofortigem Zugriff auf Daten ermöglicht. So bringen wir unsere Produkte schneller zu den Patienten."

Die InTemp-Lösung zur Kühlkettenüberwachung ist die erste, die Bluetooth-fähige Datenlogger in Kombination mit Internet-Gateways oder mobilen Geräten nutzt, um Logger automatisch zu programmieren und zu starten sowie Daten herunterzuladen. InTemp CX Gateways oder Geräte, auf denen die InTemp Mobil-App läuft, bieten den Kunden eine enorme Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, da sie in ihrem InTempConnect-Cloud-Konto ganz einfach spezifische Geräte- oder „Trip"-Konfigurationen, Benutzerberechtigungen und Alarmschwellenwerte einrichten können.

Mit InTempConnect können die Benutzer der Merck KGaA, Darmstadt auch schnell die Temperaturdaten der Sendung in die Unternehmensdatenbank übertragen, um sie mit den vorhandenen Daten zu vergleichen, so dass sie die Verpackungsanforderungen für verschiedene Versandwege optimieren und eine schnellere Freigabe der pharmazeutischen Sendungen für die Verwendung am Zielort erhalten können.

„Onset freut sich sehr, dass die Merck KGaA, Darmstadt, die InTemp-Überwachungslösung ausgewählt hat, um ihren weltweiten Versand von einer traditionellen USB-basierten Technologie zu einer internetfähigen Gerätelösung zu transformieren, die mehr Kontrolle und Effizienz, und Einblicke in pharmazeutische Kühlketten ermöglicht", sagte Jim Towey, Chief Executive Officer von Onset. „Die Auswahl und die vollständige Integration unserer InTemp-Produkte durch die Merck KGaA, Darmstadt, kommt zu einer Zeit, in der unser Kühlkettengeschäft weiter rasant wächst, was zum Teil auf die kürzlich gestiegene Nachfrage nach zuverlässiger Temperaturüberwachung im Zusammenhang mit dem Vertrieb von COVID-Impfstoffen zurückzuführen ist."

