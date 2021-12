KYMCO

Der brandneue KYMCO AK 550 hebt das „Super Touring"-Konzept auf die nächste Stufe

KYMCO gibt die Markteinführung einer neuen verbesserten Version des Spitzenmodells unter seinen Maxi-Scootern, dem AK 550, auf der EICMA Milan Show 2021 bekannt.

Die Aktualisierung des Designs des AK550 liefert Neuentwicklungen, die Fahrer begeistern sollen, die Freude daran haben, Grenzen zu sprengen. Bei seiner Markteinführung im Jahr 2016 hat der AK 550 die Herzen der internationalen Zweiradindustrie gewonnen; er ist das beliebteste Modell bei Maxi-Roller-Fahrern. Nach diesem Einstand erreicht der AK 550 heute einen weiteren bedeutenden Meilenstein mit neuem Design und Verbesserungen bei der elektrischen Steuerung.

„Ich bin sehr dankbar, dass KYMKO den brandneuen AK 550 trotz der internationalen Reisebeschränkungen auf der EICMA präsentieren kann, denn in Mailand wurde der AK 550 auch zum ersten Mal vorgestellt", sagte Allen Ko, der KYMCO Chairman. „In dieser schwierigen Zeit nach der Pandemie haben die Menschen mehr denn je das Bedürfnis, ihre Reisen aufregender zu gestalten. Wir freuen uns, die neuesten Entwicklungen von KYMCO für Fahrer weltweit zu präsentieren, für die das Beste gerade gut genug ist."

Vollgepackt mit innovativen Designs und fortschrittlichen Technologien

Der AK 550 erhielt seinen Namen zur Feier des 50-jährigen Firmenjubiläums von KYMCO und ist ein Aushängeschild für die technische Expertise und die Handwerkskunst, die KYMCO seit mehr als 50 Jahren gesammelt hat. Mit seinem fahrerzentrierten Design integriert der AK 550 perfekt Sport- und Premium-Elemente und bietet ein unvergleichliches „Super Touring"-Fahrerlebnis mit größter Liebe zum Detail.

Die neue AK 550 hebt sein „Thrills of Touring"-Konzept auf die nächste Stufe mit seiner einzigartigen Aufhängung, dem innovativen, mehrschichtigen Floating-Panel-Design, den verbesserten Scheinwerfern mit Tagfahrlicht und der neuesten elektronischen Steuerungstechnologie, und bietet Fahrern erstklassige Leistung und ultimativen Fahrspaß.

Das brandneue Fahrzeugdesign macht den neuen AK550 noch stilvoller und eleganter. Die von Klaviertasten inspirierte Premium-Mittelkonsole des neuen AK 550 verfügt über klassische, benutzerfreundliche und intuitive Funktionstasten. Mit diesen mechanischen Tasten können Fahrer die am häufigsten verwendeten Funktionen bedienen: Tankdeckel, Sitzkissen, Kilometeranzeige und Lenkerschlösser.

Darüber hinaus ist die neue AK 550 mit dem „Cornering ABS" ausgestattet, der höchsten Schutzstufe für die Sicherheit in Kurven. Außerdem verfügt er über ein Traktionskontrollsystem, das ein Durchdrehen der Räder auf nassen Straßen und unebenem Untergrund verhindert. Weitere Neuerungen sind die elektronische Drosselklappe, der Tempomat und die elektrische Windschutzscheibe. Der neue AK550 ist sicherer, leichtgängiger und komfortabler als je zuvor.

„Mit dem neuen AK 550 dringt KYMCO in ganz neue Dimensionen des Reisens und des Transports vor", sagt Allen Ko, KYMCO Chairman. Bei KYMCO stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Die Markteinführung des neuen AK 550 zeigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, über uns hinauszuwachsen und so die Herzen der Verbraucher auf der ganzen Welt zu gewinnen."

