NAG

NAG präsentiert seine NAG® FRTB Regulatory Change Services

Oxford, England (ots/PRNewswire)

Am heutigen Tag kündigte NAG die Einführung der NAG® FRTB Regulatory Change Services auf der jährlichen RiskMinds-Konferenz in Barcelona an, auf der Satinder Jandu, Executive Vice President of Financial Services bei NAG, den Vortrag „Delivering ESG and Climate Change" hält, in dem er eine beschleunigte Reaktion auf den Klimawandel auf der Grundlage der Erkenntnisse aus grundlegenden Veränderungen wie FRTB anspricht.

„Am 1. Januar 2023 werden die globalen Vorschriften zur Überprüfung des Handelsbuchs (Financial Review of the Trading Book, FRTB) in Kraft treten und die weitreichendsten Veränderungen im Bankwesen seit 2008 mit sich bringen", sagte Jandu. "Wir sind stolz darauf, die Einführung der NAG® FRTB Regulatory Change Services ankündigen zu können. Sie umfassen unser Wissen über finanzielles Änderungsmanagement und sie spiegeln unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung solider industrieller Tools wider, mit denen wir Banken dabei helfen, die Kapitalanforderungen zu minimieren und diese Vorschriften zu nutzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen."

Details zu den NAG® FRTB Regulatory Change Services finden Sie unter nag.com/frtbinfo. Sie decken vier unterschiedliche Bereiche ab, darunter:

Data Sourcing - NAG hilft Banken dabei, von den niedrigeren Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung zu profitieren, indem das Unternehmen Prozesse für das Bestehen der Compliance-Tests überprüft und aufbaut, die Übereinstimmung mit den Marktrisiko-Rahmenwerken überwacht und die Front-Office- und Risiko-Engine über verschiedene Systeme hinweg mit strategischen Quellen abstimmt.

Model Governance - NAG hilft Banken bei der Vorbereitung auf FRTB, während die Mehrheit der Schlüsselressourcen auf das Kerngeschäft fokussiert bleibt, indem wir eine unabhängige Überprüfung der FRTB-Bereitschaft einer Bank durchführen und dabei helfen, ein evidenzbasiertes Reporting für die Innenrevision und FRTB-Aufsichtsanwendungen aufzubauen.

Target Operating Model - NAG bietet Best Practices für alle Systeme, einschließlich seiner Expertise zur Eignung des internen Modells, zur Kapitalberechnung auf Desk-Ebene, zu Book Boundary-Prozessen und zum Umgang mit den Rechen- und Speicheranforderungen von FRTB.

Regulatorische Änderungen und Management - NAG betrachtet die regulatorischen Änderungen ganzheitlich und berücksichtigt dabei die Bedürfnisse der einzelnen Banken nach zusätzlicher Anpassung. Wir bieten eine umfassende und fachkundige Beratung über die beste Art und Weise der Implementierung von FRTB in die Organisation.

Alle diese Dienste sind ab sofort verfügbar, bitte besuchen Sie nag.com/frtbinfo um mehr zu erfahren.

Informationen zu NAG

NAG bietet branchenführende numerische Software und technische Dienstleistungen für das Bank- und Finanzwesen, die Energiewirtschaft, den Maschinenbau und die Marktforschung sowie für akademische und staatliche Einrichtungen. NAG ist weltbekannt für die NAG® Bibliothek – die anspruchsvollste und solideste Sammlung numerischer Algorithmen auf dem Markt – und bietet darüber hinaus Produkte zur automatischen Differenzierung, zum maschinellen Lernen und zur mathematischen Optimierung sowie erstklassige technische Beratung in den Bereichen HPC und Cloud HPC, Code-Portierung und -Optimierung sowie in anderen Bereichen der numerischen Datenverarbeitung. NAG wurde vor mehr als 50 Jahren aus einem universitätsübergreifenden Unternehmen gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oxford, Großbritannien, mit Niederlassungen in Großbritannien, den USA, der EU und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter nag.com/aboutus.

Presseanfragen richten Sie bitte an: pr@nag.com.