Quinyx sammelt 50 Millionen Dollar ein: Investoren setzen auf KI-gesteuertes Workforce Management

Hamburg / Stockholm

Quinyx, ein führender Anbieter von KI-gestütztem Workforce Management (WFM), sammelt in einer Finanzierungsrunde unter der Führung von Battery Ventures 50 Millionen US-Dollar (rund 44,3 Millionen Euro) ein.

Die WFM-Software von Quinyx ermöglicht es Unternehmen, ihre Arbeitsprozesse zu automatisieren, zu optimieren und somit die Produktivität zu steigern. Gleichzeitig strebt das Unternehmen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen an, beispielsweise indem Stärken und Wünsche der Mitarbeitenden in die Personaleinsatzplanung einbezogen und Schichten einfach untereinander getauscht werden können. Mit diesem Ansatz konnte das Unternehmen bereits internationale Kunden wie McDonald's, Sysco, Domino's, Maersk, IHG, Rituals und Vodafone Deutschland von sich überzeugen.

Bedarf an KI-gesteuertem Workforce Management steigt durch Fachkräftemangel

Im vergangenen Jahr verzeichnete Quinyx ein enormes Wachstum und unterstützt mittlerweile über 700.000 Nutzer:innen und 900 Firmen bei der Personaleinsatzplanung. Nicht zuletzt war dies dem Arbeitskräftemangel in der Dienstleistungsbranche geschuldet: Die Anzahl der Unternehmen, die ihre Angestellten auf Stundenbasis einstellen, stieg merklich. In Zeiten von medial omnipräsenten Lieferengpässen, Lieferketten-Unterbrechungen und Personalmangel, etwa im Gastgewerbe, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, ihr Personalmanagement zu überdenken und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden zu verbessern, um die Mitarbeiterbindung und Produktivität zu erhöhen.

"Die Technologie von Quinyx kann den derzeitigen Arbeitskräftemangel nicht beheben, aber sie kann Unternehmen - vom Einzelhandel über die Logistik bis hin zum Gastgewerbe - dabei unterstützen, das Management von bestehenden Mitarbeitenden zu optimieren", sagt Michael Brown, General Partner bei Battery Ventures, der die aktuelle Finanzierungsrunde leitete, und fügt hinzu:

"Wir sind nach wie vor beeindruckt vom Wachstum von Quinyx und freuen uns darauf, das Unternehmen im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld noch weiter wachsen zu sehen."

Quinyx nutzt 50 Millionen Dollar Investment für Expansion und Innovation

"Wir freuen uns sehr über die Finanzierung, die es uns ermöglicht, Innovation und Expansion zu beschleunigen und unsere Mission unterstützt, das Leben von Millionen von Arbeitnehmenden zu verbessern. Die heutige Ankündigung ist ein entscheidender Schritt für die Workforce-Management-Branche und Unternehmen im Allgemeinen", sagt Erik Fjellborg, Gründer und CEO von Quinyx.

"Die Pandemie hat grundlegend verändert, wann und wo Arbeitskräfte arbeiten wollen, während die Herausforderungen, denen sich die Unternehmen gegenübersehen, durch pandemiebedingte Hindernisse noch größer geworden sind. Arbeitende auf Stundenbasis und die Unternehmen, die sie beschäftigen, standen schon immer im Mittelpunkt unseres Produkts und all unserer Maßnahmen. Mit unserer Technologie der nächsten Generation stehen wir an der Spitze eines innovationsfreudigen Marktes."

Über Quinyx

Quinyx ist eine führende KI-gestützte Workforce-Management-Software, die die komplexen Aufgaben der Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung, Kommunikation, Budgetierung und Prognosen für Angestellte im Dienstleistungssektor vereinfacht. Gegründet 2005 von Erik Fjellborg in Schweden wird Quinyx von der Mission getrieben, Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, ihre Personalkosten zu senken, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Effizienz ihrer Angestellten zu verbessern - und das alles bei gleichzeitiger Steigerung des Geschäftsergebnisses, der Zufriedenheit und Bindung der Angestellten. Aktuell nutzen mehr als 900 Unternehmen auf der ganzen Welt das cloud-basierte SaaS-Angebot von Quinyx, darunter Elysium Healthcare, Well Pharmacy, Swarovski, GANT, der London City Airport und Rituals Cosmetics, Livi/Kry, HealthHero, Wello, FirstVet, Certitude, IC24, Vocare, Burker King, DHL und IHG.

Quinyx wird von den führenden SaaS-Investoren Alfvén & Didriksson, Battery Ventures und Zobito unterstützt. Weitere Informationen zu Quinyx unter www.quinyx.de

Über Battery Ventures

Battery Ventures geht Partnerschaften mit außergewöhnlichen Gründern und Managementteams ein, die wegweisende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur, Online-Marktplätze, IT im Gesundheitswesen und Industrietechnologie entwickeln. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen in allen Phasen, von der Seed- über die Aufbau- und Wachstumsphase bis hin zum Buyout, und investiert weltweit von sechs strategischen Standorten aus: Boston, San Francisco und Menlo Park, Kalifornien, Herzliya, Israel, London und New York. Weitere Informationen zu Battery Ventures unter www.battery.com

Über Alfvén & Didriksson

Alfvén & Didrikson ist ein aktiver und langfristiger Unterstützer von leidenschaftlichen Unternehmern und Teams mit internationalen Wachstumsambitionen. Seit dem Start im Jahr 2010 hat sich das Unternehmen auf Investitionen in schnell wachsende nordeuropäische Unternehmen wie die Trustly-Gruppe und Quinyx konzentriert. Weitere Informationen über das Team und die Investitionen unter alfvendidrikson.com