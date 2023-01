Quantinuum

Cybertrust Japan integriert quantencomputergehärtete private Schlüssel von Quantinuum in eine neue IoT-Authentifizierungsplattform

Cambridge, England, und Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire)

Es ist die erste kommerzielle Zertifizierungsbehörde Japans, die die Lösung Quantum Origin von Quantinuum integriert, um den Sicherheitsschutz für IoT-Geräte gegen aktuelle und zukünftige Bedrohungen zu stärken

Quantinuum, das weltweit führende Unternehmen für integriertes Quanten-Computing, gab heute bekannt, dass Cybertrust Japan Co., Ltd., die führende Zertifizierungsbehörde Japans, seine quantencomputergehärteten Schlüssel von Quantum Origin in eine neue Plattform für die Ausgabe und Verteilung von Zertifikaten für IoT-Geräte integriert hat, um seine Kommunikationen jetzt und für die Zukunft sicher zu machen.

Die neue Authentifizierungsinfrastruktur von Cybertrust Japan für eine schnelle und hochvolumige Ausgabe und Verteilung von Zertikaten für große Mengen an IoT-Geräten umfasst die vom NIST ausgewählten Algorithmen für Post-Quantum Cryptograpy (PQC). Die Zertifizierungsbehörde schützt Geräte weitergehend vor aktuellen und aufkommenden Bedrohungen durch die Integration der Lösung Quantum Origin von Quantinuum, der einzigen kryptografischen Lösung, die die Leistung von Quantencomputern nutzt, um quantencomputergehärtete Schlüssel zu erzeugen.

„Die Integration von Quantum Origin versichert unseren Kunden, dass sie innovative IoT-basierte Lösungen auf einer Plattform entwickeln können, der sie vertrauen können, um Geschwindigkeit und höhere Sicherheit zu liefern, einschließlich Unterstützung für Post-Quantum-Algorithmen. Folglich können Kunden und Partner unsere Zertifizierungsdienste sicher und langfristig nutzen und verkaufen", sagte Yasutoshi Magara, Präsident und CEO von Cybertrust Japan. „Wir möchten Aktivitäten fördern, die darauf abzielen, gemeinsam mit Quantinuum eine sichere Gesellschaft zu realisieren."

IoT-Geräte verwenden typischerweise Zertifikate, um ihre Verbindung mit anderen Geräten oder Netzwerken zu authentifizieren, um nachzuweisen, dass es vertrauenswürdige Geräte sind. Die Herausforderung bei der Bereitstellung und Verwaltung von Zertifikaten auf diesen Geräten ist komplex aufgrund der großen Menge an Geräten, die eine Netzwerkverbindung herstellen wollen, und weil ein schneller Datenzugriff erfordert wird. Sicherheitsmaßnahmen müssen robust sein und gleichzeitig Echtzeit-Kommunikation ermöglichen.

„Cybertrust Japan und Quantinuum haben gezeigt, dass eine fortschrittliche quantencomputerbasierte Lösung wie Quantum Origin nahtlos in die Authentifizierungsinfrastruktur integriert werden kann, um die Generierung von Schlüssel und Zertifikaten zu stärken. Cybertrust Japan ist der erste Zertifizierungsanbieter der Welt, der quantencomputergehärtete Schlüssel unter Verwendung von Quantum Origin unterstützt", sagte Duncan Jones, Head of Cybersecurity bei Quantinuum. „Mit der zunehmenden Nutzung von IoT-Geräten müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Geräte über einen hochmodernen Schutz vor immer ausgeklügelteren Cyberangriffen verfügen, die ihre wertvollsten Vermögenswerte und Daten bedrohen. Quantum Origin ist die einzige Lösung der Welt, die Verschlüsselungsschlüssel bereitstellt, die von Quantencomputern erzeugt werden, und Kunden eine unübertroffene Fähigkeit bietet, bestehende Sicherheitsmaßnahmen zu stärken und ihr Risiko zu reduzieren, modernen verschlüsselungsbasierten Angriffen zum Opfer zu fallen.

Die Secure IoT Platform von Cybertrust schützt Endgeräte über den gesamten Produktlebenszyklus, vom Halbleiterdesign über die Implementierung der Geräte bis zur endgültigen Entsorgung. Die Secure IoT Platform erstellt Sicherheitszertifikate für den Herstellungsprozess, um die Hardware zu schützen, den Herstellungsprozess nachvollziehbar zu machen und eine langfristige Mängelgarantie zu bieten. Das Produkt umfasst außerdem eine Management-Plattform für die Geräte, um sichere Betriebssystem- und Software-Updates zu ermöglichen, zusätzlich zur Sicherung der von den Geräten erstellten und übertragenen Daten.

Informationen zu Cybertrust Japan

Als erste kommerzielle Zertifizierungsbehörde Japans bietet Cybertrust Japan Authentifizierungs- und Sicherheitsdienste sowie Linux/OSS-Dienste für On-Premise-, Cloud- und eingebettete Domains an, indem es MIRACLE LINUX-Kernel-Technologie und Expertise aus dem Bereich Open-Source-Software (OSS) einsetzt. Durch die Kombination dieser Technologien mit fundierter Sicherheitskompetenz fördert das Unternehmen außerdem Dienstleistungen, die die Zuverlässigkeit von Kundendiensten unterstützen, indem es die Integrität von „Menschen, greifbaren Dingen und immateriellen Dingen" für das IoT und andere hochmoderne Bereiche unter Beweis stellt. Cybertrust Japan setzt sich dafür ein, eine sichere Gesellschaft mit hochspezialisierten und neutralen Technologien für IT-Infrastruktur zu realisieren.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist das weltweit größte integrierte Quantencomputing-Unternehmen, das sich aus der Kombination der weltweit führenden Hardware von Honeywell Quantum Solutions und der branchenführenden Middleware und den Anwendungen von Cambridge Quantum zusammensetzt. Das von Wissenschaft geleitete und unternehmerisch orientierte Unternehmen Quantinuum beschleunigt das Quantencomputing und die Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Chemie, Cybersicherheit, Finanzen und Optimierung. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung skalierbarer und kommerzieller Quantenlösungen, um die dringendsten Probleme der Welt in Bereichen wie Energie, Logistik, Klimawandel und Gesundheit zu lösen. Das Unternehmen beschäftigt über 480 Mitarbeiter, darunter 350 Wissenschaftler, an neun Standorten in den USA, Europa und Japan.

