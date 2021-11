Molekule

Molekule, führend in der Luftreinigung, startet in Europa, um saubere Innenraumluft für jeden und überall zu liefern

London (ots/PRNewswire)

Molekule bringt seine Luftreiniger Air Mini+ und Air Pro, angetrieben durch die patentierte PECO-Technologie, zum ersten Mal nach Großbritannien und Europa

Molekule, das Wissenschaftsunternehmen, das die Luftreinigung mit seiner bahnbrechenden PECO-Technologie neu erfunden hat, gab heute bekannt, dass seine preisgekrönten Luftreiniger für Verbraucher im Vereinigten Königreich und in ganz Europa direkt über die Website von Molekule erhältlich sein werden. Die Mission von Molekule ist es, die Luftverschmutzung in Innenräumen zu verhindern und klare, saubere Innenraumluft in Häusern, Unternehmen und darüber hinaus zu liefern. Ab heute werden die meistverkauften Luftreiniger von Molekule, Air Mini+ und Air Pro, in der gesamten Region erhältlich sein.

Molekule wurde 2014 gegründet, nachdem 25 Jahre Forschung und Entwicklung zu seiner innovativen PECO-Technologie geführt hatten, die das Herzstück eines jeden Molekule-Luftreinigers ist. Durch die Verwendung von PECO sammeln die Luftreiniger von Molekule nicht nur, sondern zerstören im Vergleich zu herkömmlichen Luftreinigertechnologien auch das breiteste Spektrum an winzigen Schadstoffen, wobei Schadstoffe auf molekularer Ebene wie Allergene, Schimmelpilze, Bakterien, Viren und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) abgebaut werden. Jüngste Untersuchungen von Drittlaboratorien zeigen, dass Molekule das COVID-19-Virus in einer Stunde zu über 99 % in kleinen Kammern und in Swatch-Labortests vernichtet[1] und das H1N1-Grippevirus in einem einzigen Durchgang zu 99,99 % inaktiviert[2]. Air Mini+ und Air Pro sind beide von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für die Vernichtung von Bakterien und Viren zugelassen, und Air Pro ist zusätzlich für die Vernichtung von Schimmelpilzen zugelassen.[3]

Viele Verbraucher sind sich der Gefahren der Luftverschmutzung im Freien bewusst, insbesondere in den Ballungsräumen Europas. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur sind rund 90 % der Einwohner europäischer Städte Schadstoffkonzentrationen ausgesetzt, die über dem als gesundheitsschädlich geltenden Wert liegen.[4] Was viele Verbraucher nicht wissen, ist, dass die Luft in Innenräumen genauso verschmutzt sein kann wie die Luft, die wir draußen einatmen, manchmal sogar noch stärker.[5] Molekule wurde speziell gegründet, um die Luftverschmutzung in Innenräumen zu bekämpfen und den Menschen mehr Kontrolle über die Luft zu geben, die sie in ihrem täglichen Leben einatmen.

Jonathan Harris, CEO von Molekule, kommentiert: "Die Luft, die wir tagtäglich einatmen, ist entscheidend für unser allgemeines Wohlbefinden. Unsere Luftreiniger sind in der Lage, Schadstoffe auf mikroskopischer Ebene zu zerstören - Chemikalien und Partikel, die wir nicht einmal sehen können - und hinterlassen eine sauberere, sicherere Innenraumluft. Wir haben Europa schon lange im Visier, und unser Team kann es kaum erwarten, den europäischen Kunden die Leistungsfähigkeit der PECO-Technologie vorzustellen."

Als wissenschaftlich orientiertes Unternehmen führt Molekule umfangreiche Tests seiner Technologie sowohl intern als auch mit zertifizierten Drittlaboratorien durch. Die PECO-Technologie wurde unabhängig vom Intertek-Testlabor, dem unabhängigen Drittanbieter-Testlabor ARE, der Universität von Minnesota und einem der weltweit führenden Forschungslabors für Innenraumluftqualität, dem Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley, Kalifornien), getestet.

Neben der revolutionären Herangehensweise an die Luftreinigung stellt Molekule's menschenzentriertes und modernes Design sicher, dass seine Produkte sowohl schön als auch einfach zu verwenden sind. Das physische Design ist durchdacht in Form, Material, Größe und Stellfläche, und die Überlegungen zum Produktdesign sind bis ins kleinste Detail ausgedrückt. Verbraucher können ihre Air Mini+ und Air Pro Luftreiniger über die Molekule-App auf iOS und Android steuern und Status-Updates zu den Filtern ihres Luftreinigers erhalten.

Molekule hat seinen Hauptsitz in den USA und verkauft nun international in Großbritannien und Europa sowie in Kanada, Indien, Japan und Korea und bringt damit seinen einzigartigen Luftreinigungsprozess auf einen globalen Markt. In Großbritannien und Europa führt Molekule seine Vorrichtungen Air Pro und Air Mini+ ein.

Informationen zu Molekule

Molekule hat es sich zur Aufgabe gemacht, saubere Luft in Innenräumen für jedermann und überall zur Verfügung zu stellen. Molekule wurde aus der kritischen Notwendigkeit heraus geboren, Wissenschaft und Innovation zu nutzen, um die negativen Auswirkungen von verschmutzter Innenraumluft zu bekämpfen. Auf der Grundlage von 25 Jahren Forschung und Entwicklung zerstört die patentierte PECO-Technologie des Unternehmens im Vergleich zu herkömmlichen Filtern die größte Bandbreite an Schadstoffen, einschließlich VOCs, Schimmel, Bakterien, Viren und Allergenen. Die Luftreinigungslösungen von Molekule wurden von unabhängigen Laboratorien geprüft und validiert, und die Produkte des Unternehmens sind von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA als Medizinprodukte zugelassen. Molekule hat seinen Hauptsitz in den USA und verkauft international in Großbritannien, der EU, Kanada, Indien, Japan und Südkorea, um seinen einzigartigen Luftreinigungsprozess einem weltweiten Kundenstamm zugänglich zu machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://molekule.uk/ oder https://molekule.eu/

Wichtigste Produkte

Air Mini+

Air Mini+ ist für Räume bis zu 23 m2 (250 sq. ft.) geeignet. Air Mini+ ist die ideale Wahl für Wohnräume, Schlafzimmer und Heimbüros. Er kann nicht nur Feinstaub aufnehmen, sondern auch eine Vielzahl von Schadstoffen in Innenräumen wie VOCs, Bakterien, Viren, Schimmel und Allergene neutralisieren. Ein Partikelsensor ermöglicht es dem Luftreiniger, Partikel in der Luft zu erkennen, und wenn der automatische Schutzmodus aktiviert ist, passt er die Lüftergeschwindigkeit automatisch entsprechend an. Der Air Mini+ ist außerdem Apple HomeKit-fähig, sodass Nutzer ihn über die Home-App auf ihrem iPad oder iPhone steuern können.

UK

UVP: GBP449 inkl. MwSt.

EU

UVP: EUR499 inkl. MwSt.

Air Pro

Air Pro ist der fortschrittlichste Luftreiniger von Molekule, der entwickelt wurde, um Schadstoffe wie VOCs, Bakterien, Viren, Schimmel und Allergene in extra großen Räumen von bis zu 93m2 (1000 sq. ft.) zu neutralisieren. Es gibt zwei Auto-Protect-Modi, die den Luftstrom zum Schutz vor Partikeln automatisch an den Geräuschpegel anpassen (Standard und Leise). Benutzer können den Touchscreen oder die App zum Streichen und Tippen verwenden, um die Geräteinformationen, den Filterstatus oder den Partikelgehalt der Luft anzuzeigen.

UK

UVP: GBP1049 inkl. MwSt.

EU

UVP: EUR1199 inkl. MwSt.

[1] 2021 Testergebnisse belegen, dass die PECO-Luftreinigungstechnologie 99,98 % des COVID-19-Virus SARS-CoV-2 aus der Luft entfernt und nach einer Stunde eine Gesamtabtötungsrate von über 99 % erreicht. Diese Ergebnisse stammen aus einem mehrfachen Kammertest bzw. einem Test auf Swatch-Ebene. Der Kammertest mit mehreren Durchgängen verwendete ein Air Mini-Gerät in einer kleinen Kammer (0,15m³, 5,3 ccf) mit einer einzigen Injektion des aerosolisierten Virus, und der Swatch-Level-Test verwendete Molekules proprietäres PECO-Filter-Medium für die direkte Virusanwendung. Die Tests wurden am University of Nebraska Medical Center, Department of Pharmacology & Experimental Neuroscience durchgeführt. Kein Luftreiniger kann die Übertragung eines Virus verhindern und Luftreiniger sind kein Ersatz für Belüftung. Molekule empfiehlt die Verwendung von Belüftung, PSA und sozialer Distanzierung und die Befolgung der Anweisungen von SAGE und anderen Regierungsbehörden. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von der Umgebung und dem Ort ab, an dem der Luftreiniger aufgestellt wird, und die Ergebnisse in der Praxis können geringer ausfallen als die in den Labortests beobachteten.

[2] Im Jahr 2020 testete das College of Science and Engineering und das College of Veterinary Medicine der University of Minnesota die PECO-Technologie von Molekule unter Verwendung eines Air-Mini-Luftreinigers und seiner Betriebsdurchflussrate in einer Wirkungsgradprüfung in einem einzigen Durchgang mit lebensfähigen Viren in Aerosolübertragung. Die für die Forschung entwickelten Methoden ermöglichten die Messung und Charakterisierung des Nachweises und der Inaktivierung von über die Luft übertragenen Viren durch Luftreinigungstechnologien. Für die PECO-Technologie ergaben die Tests eine nahezu 99,9-prozentige Entfernung und eine Gesamtentfernungsrate (auf Basis des Virustiters) von annähernd 99,99 % für Influenza A nach vier Stunden. Dr. Chris Hogan und Dr. Montserrat Torremorell leiteten diese Forschung.

[3] Obwohl die U.S. FDA-Zulassungen nicht speziell für SARS-CoV-2 gelten, erfüllen die Geräte von Molekule die Kriterien, die in der U.S. FDA-Anleitung für die Verwendung von Luftreinigern in Verbindung mit SARS-CoV-2 während der Pandemie festgelegt wurden. Molekule-Geräte sind nicht für den medizinischen Gebrauch im Vereinigten Königreich oder in Europa bestimmt und wurden in diesen Ländern nicht als Medizinprodukte zugelassen.

[4] "Luftverschmutzung". Europäische Umweltagentur, 23. November 2020, https://www.eea.europa.eu/themes/air/intro.

[5] U.S. Environmental Protection Agency (sinngemäß dt. "US Umweltschutzagentur") 1987. Die TEAM-Studie (Total Exposure Assessment Methodology): Zusammenfassung und Bewertung. EPA/600/6-87/002a. Washington, DC.