SUPERBLOOM

Das SUPERBLOOM lässt das Münchner Olympiagelände mit zahlreichen Stars im September 2022 erblühen

München (ots)

Am 03. und 04. September 2022 feiert das SUPERBLOOM Festival in München Premiere und verwandelt das Olympiagelände in eine spektakuläre Erlebniswelt mit nationalen und internationalen Superstars.

Nach zwei pandemiebedingten Verschiebungen präsentiert das SUPERBLOOM Festival zur Premiere im Spätsommer 2022 gleich die Crème de la Crème hinter den Turntables: Superstar David Guetta und Alan Walker, die abwechselnd einen Hit nach dem anderen liefern, sind unter den ersten bestätigten DJs. AnnenMayKantereit, KRAFTKLUB und LEA führen die Riege der nationalen Künstler*innen an. Die britische Indie-Rock-Band Glass Animals, die Hamburger Powerfrau Zoe Wees und der belgische Musiker und Produzent Stromae sind ebenfalls unter den ersten bestätigten Musik-Acts. Neben den musikalischen Highlights, sorgen der Berliner Comedian Kurt Krömer sowie Comedy-Star Kaya Yanar für zahlreiche Lacher und jede Menge Humor. Viele weitere Künstler*innen und Podcaster*innen folgen.

Das SUPERBLOOM ist mehr als ein reines Musikfestival: In zahlreichen Experience-Bereichen gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken, erleben und interaktiv mitzugestalten. Ein Lifestyle-Sports-Fashion-Areal, ein Bereich für Wissenschaft, Forschung und Nachhaltigkeit sowie Kunst, Urban Art, Akrobatik, Zirkus, Tanz und Performance bieten ein Erlebnis für alle Sinne. Die Kids Area MiniBloom sorgt bei Familien und kleinen Gästen für viel Spaß und Abenteuer.

Alle Details und weitere Experience Bereiche werden demnächst bekanntgegeben.

Der Ticketvorverkauf startet ab sofort. Das 2-Tage-Ticket für Samstag und Sonntag ist ab 159 EUR erhältlich. Zusätzlich werden Teen-Tickets für 12-15-Jährige zu einem vergünstigten Preis von 99 EUR, sowie limitierte Kids-Tickets kostenlos angeboten.

Diese und weitere Ticketkategorien sind unter www.superbloom.de erhältlich.

Bisher bestätigte Acts:

DAVID GUETTA

ANNENMAYKANTEREIT

KRAFTKLUB

STROMAE

ANNE-MARIE

ALAN WALKER

GLASS ANIMALS

ZOE WEES

LEA

LABRASSBANDA

GIRL IN RED

MEDUZA

PEACE X PEACE ALLSTARS

PURPLE DISCO MACHINE

BHZ

KAYA YANAR

KURT KRÖMER

BEABADOOBEE

JOEL CORRY

SAM RYDER

JURASSICAPARKA

BBQ PODCAST

Weitere Künstler*innen werden folgen!