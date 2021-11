mycultureis

mycultureis bietet eine Seoul Walking Tour für internationale Reisende an

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Eine Gelegenheit, die traditionelle koreanische Kultur zu erleben

Ab Anfang Dezember können internationale Reisende in Korea die Seoul Walking Tour mit mycultureis genießen, eine eintägige kulturelle Erlebnis-Tour-Plattform, die von MyCulture Inc.

Seoul Walking Tour bietet verschiedene Reiseleiter an, die sich an dem orientieren, was echte internationale Reiseleiter, die in Seoul leben, tun würden, wenn ihre Freunde Korea besuchen. Zu den empfohlenen Touren gehören: *Hotspots in Seoul, die man unbedingt gesehen haben muss *K-Food-Tour, die man unbedingt probieren muss *3-stündige Wandertour, bei der man einen kompletten Überblick über Seoul erhält *Trendtour K-Pop/K-Dance.

Die von den Reiseleitern gesprochenen Sprachen sind Englisch, Spanisch, Malaysisch, Russisch und mehr, so dass Touristen aus allen Ländern willkommen sind.

Darüber hinaus bietet mycultureis K-Kultur-Kurse für internationale Reisende an. Zu den Unterrichtskategorien gehören *Tanz und Musik *Kampfsportarten, *Koreanische Küche, *Kunstwerke *Kalligrafie und Zeichnen. Koreanische Meister, die Englisch sprechen, werden jeden Kurs leiten, so dass die Touristen die schönen Kulturen Koreas kennen lernen können.

Beispiele für die in jeder Kategorie angebotenen Erlebnisse sind das Erlernen traditioneller koreanischer Musikinstrumente, die Zubereitung von Kimchi in einem Hanok (traditionelles koreanisches Haus), Taekkyeon und Taekwondo (traditionelle koreanische Kampfsportarten), Jagae (Perlenhandwerk) und natürliche Färbemittel von Meisterhandwerkern, das Anfertigen eines individuellen Stempels mit Ihrem koreanischen Namen, koreanische Malerei, traditionelle alkoholische Getränke, traditionelle Desserts - Tteok (Reiskuchen) / Yeot (koreanisches Toffee) und vieles mehr. Es werden mehr als 25 Kurse angeboten, die jeweils 1-3 Stunden dauern.

Darüber hinaus bietet mycultureis über seinen YouTube-Kanal auch koreanische Kochkurse für Liebhaber der koreanischen Kultur und Küche an. Jeden Montag wird ein Video veröffentlicht, in dem ein koreanischer Koch ein neues koreanisches Rezept vorstellt, das von einem ausländischen Moderator in verschiedenen Sprachen gedolmetscht wird. Der Kanal bietet Videos in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Russisch, Schwedisch und Japanisch. Videos auf Italienisch und Thailändisch werden ebenfalls bald folgen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1693146/image.jpg