Tokopedia "WIB: Indonesia K-Pop Awards" kündigt Star-Besetzung für erste weltweite Premiere an: BTS, BLACKPINK, TWICE, NCT Dream und viele mehr

Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire)

Tokopedia, ein Technologieunternehmen mit führender Marktposition in Indonesien, kündigte das Lineup von 10 südkoreanischen Megastar-Gruppen an, die am 25. November 2021 im Rahmen der WIB: Indonesia K-Pop Awards erstmals weltweit gestreamt werden.

Bei diesen 10 Gruppen handelt es sich um BTS und BLACKPINK, beide Markenbotschafter für Tokopedia, sowie um TWICE, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number und Aespa.

Die WIB: Indonesia K-Pop Awards sind eine indonesische Preisverleihung für die oben genannten internationalen Megastar-Gruppen, deren Fans über Tokopedia abgestimmt haben. Die WIB Indonesia K-Pop Awards 2021 werden die erste Preisverleihung sein, die den K-Pop-Fans in Indonesien gewidmet ist und bei der verschiedene Sonderauftritte der Bands gezeigt werden sollen.

Weltweit können die WIB: Indonesia K-Pop Awards am 25. November von 19:00 bis 21:00 Uhr Jakarta-Zeit (UTC+7) über Tokopedia Play in der Tokopedia-App und auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Tokopedia gestreamt werden. Fans können sich die Show über den folgenden Link ansehen. Es wird empfohlen, sich eine Erinnerung einzurichten, um die Premiere nicht zu verpassen.

"Wir hoffen, nicht nur die K-Pop-Fans in Indonesien und auf der ganzen Welt mit ihren internationalen Lieblingsstars zusammenzubringen, sondern auch die Attraktivität von Tokopedia zu stärken und Indonesien international in Szene zu setzen", so Kevin Mintaraga, CMO und SVP von Tokopedia.

Die Beteiligung verschiedener südkoreanischer Megastar-Gruppen an Tokopedias früheren Indonesia Shopping Time-Kampagnen (Waktu Indonesia Belanja oder WIB) fand großen Anklang und löste in den sozialen Medien Unterhaltungen aus, die sogar in den weltweiten Trendthemen landeten.

Tokopedias WIB-Kampagne findet in der Regel vom 25. bis zum Ende jedes Monats statt. Indonesier können eine Vielzahl von Produkten mit verschiedenen attraktiven Angeboten finden und ein effizienteres Einkaufserlebnis genießen.

Informationen zu Tokopedia

Tokopedia ist ein indonesisches Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Warenhandel durch Technologie zu demokratisieren. Tokopedias Vision ist es, ein einzigartiges Ökosystem zu schaffen, in dem jeder etwas Neues ausprobieren und entdecken kann. Bis heute hat Tokopedia Millionen von Händlern und Nutzern in allen Marktsegmenten unterstützt, unter anderem in den Bereichen digitale Güter, Finanztechnologie und Zahlungsverkehr, Logistik und Fulfillment, einschließlich Mitra Tokopedia.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1691974/Tokopedia_WIB_Indonesia_Kpop_Awards_Lineup_Announcement.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691975/Tokopedia_1__3.jpg