AFC Energy plc

DNV Green Lights Zero Emission Bulk Cargo Shipping Lösung

London (ots/PRNewswire)

Wasserstoff-Brennstoffzelle und Ammoniak-Cracker der neuesten Generation von AFC Energy für das ZeroCoaster-Schiffsdesign ausgewählt

Öffnet die Tür für den Einsatz von grünem Ammoniak zur Dekarbonisierung des globalen Seeverkehrsmarkts

AFC Energy, ein führender Anbieter von Technologien zur Stromerzeugung aus Wasserstoff, freut sich, einen Meilenstein bekannt zu geben, der den Einsatz von Ammoniak und der hochenergetischen alkalischen Brennstoffzellentechnologie in den milliardenschweren Bemühungen um die Dekarbonisierung des globalen Seeverkehrs ermöglichen wird.

Die internationale Zertifizierungsagentur DNV hat dem mit Ammoniak betriebenen Frachtschiff ZeroCoaster jetzt den Status "Approval in Principle" (oder "AiP") verliehen und damit eine unabhängige Bewertung bestätigt, wonach das Schiffskonzept realisierbar ist und einer kommerziellen Umsetzung nichts im Wege steht.

AFC Energy ist der Ansicht, dass dies das erste Mal ist, dass eine alkalische Brennstoffzelle mit Ammoniak-Cracker und -Lagerung diese Zulassung erhalten hat, was die Tür für die Verwendung von grünem Ammoniak zur Dekarbonisierung des maritimen Marktes öffnet

Highlights

Das ZeroCoaster-Konsortium wird von Vard Engineering Brevik AS geleitet und umfasst ABB, Trosvik Maritime, SINTEF Ocean und HK Shipping und wird von der norwegischen Regierung unterstützt.

Ziel ist es, die nächste Generation von Küstenfrachtschiffen zu entwerfen, um den Übergang zu emissionsfreien Schiffslösungen zu beschleunigen.

Um die Dekarbonisierungsziele für die Schifffahrtsindustrie bis 2030 zu erreichen, werden allein in Norwegen voraussichtlich 1.100 emissionsfreie oder emissionsarme Schiffe benötigt, darunter 450 Massengutfrachter des von ZeroCoaster vorgesehenen Typs.

AFC Energy arbeitet seit Juni 2021 mit den Partnern VARD, ABB und ZeroCoaster zusammen, um ein modulares, mit grünem Ammoniak betriebenes Antriebssystem für Massengutfrachter zu entwerfen und zu entwickeln.

Die Technologie, die für die 1,2-MW-Kapazität des Schiffes ausgewählt wurde, ist die neue maritime Schwerlastplattform der "S"-Serie von AFC Energy, die in modularen 40-Fuß-Containern 2 alkalische Brennstoffzellensysteme mit einer Leistung von je 600 kW und Ammoniak-Cracking-Technologie beherbergen soll.

VARD wird nun kommerzielle Gespräche mit potenziellen Kunden über den Kauf neuer mit Ammoniak betriebener Schiffe aufnehmen, die mit der marinisierten Brennstoffzelle und dem Crackermodul von AFC Energy ausgestattet sind.

Andreas Buskop, General Manager, Engineering bei Vard Engineering Brevik AS, sagte: "VARD ist seit langem führend im Bereich maritimes Design und Innovation, wobei der Schwerpunkt auf der Beschleunigung des Übergangs zur Emissionsfreiheit liegt. Wir glauben fest an die Rolle, die Green Ammonia bei der Unterstützung der Bestrebungen der Industrie, "grün" zu werden, spielen wird. In Zusammenarbeit mit dem Branchenführer für alkalische Brennstoffzellentechnologie, AFC Energy, freuen wir uns über die Bestätigung unserer AiP durch DNV, die eine Weltneuheit in der Schiffskonstruktion für die Nutzung von Ammoniakbrennstoffzellen und Crackern darstellt. Wir freuen uns nun auf die weitere Zusammenarbeit mit AFC Energy bei der Umsetzung dieses Konzepts in die Praxis."

Adam Bond, Vorstandsvorsitzender von AFC Energy, sagte: "Die zunehmende Abhängigkeit der maritimen Industrie von grünem Ammoniak als Dekarbonisierungskraftstoff eignet sich hervorragend für die hoch energieeffiziente alkalische Brennstoffzellentechnologie von AFC Energy. Nachdem wir in den letzten sechs Monaten an Designkonzepten für die Marinisierung unserer integrierten Hochleistungs-Brennstoffzellen- und Cracker-Technologien gearbeitet haben, freuen wir uns, dass wir eingeladen wurden, mit weltweit führenden Schiffskonstrukteuren und -bauern wie VARD zusammenzuarbeiten, um im Rahmen des ZeroCoaster-Projekts das Potenzial für den sicheren und vorschriftsmäßigen Antrieb und die Hilfsenergieversorgung von Frachtschiffen aufzuzeigen. Der Erhalt des AiP von DNV ist einfach eine Bestätigung und Validierung der Rolle, die unsere Technologie bei der Unterstützung der Schifffahrt bei der Erreichung strenger Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen spielen wird."

DNV, eine der weltweit führenden Klassifizierungs- und Zertifizierungsgesellschaften in der Schifffahrtsindustrie, hat das Design und die Integration des alkalischen Brennstoffzellenmoduls mit integriertem Cracker bewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Design alle relevanten maritimen Regeln, Vorschriften und Standards erfüllt.

Dieses AIP ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Erschließung des enormen Potenzials von grünem Ammoniak als emissionsfreiem Kraftstoff in der maritimen Industrie, neben dem Einsatz der hochenergetischen Brennstoffzellenplattform und des Crackermoduls von AFC Energy. Die AiP bestätigt, dass der Entwurf realisierbar ist und dass keine Hindernisse bestehen, die der Verwirklichung der Lösung im Wege stehen könnten.

Das von VARD, einem großen, weltweit tätigen Schiffskonstruktions- und -bauunternehmen, koordinierte ZeroCoaster-Programm für küstennahe Massengutfrachter zielt darauf ab, Lösungen für emissionsfreie Schiffskonstruktionen unter Verwendung alternativer maritimer Treibstoffsysteme, einschließlich Green Ammonia, zu bewerten und zu präsentieren.

Das vom norwegischen Forschungsrat finanzierte Programm soll nun die Lagerung, Handhabung und Spaltung von grünem Ammoniak zur Erzeugung von Wasserstoff einbeziehen, der dann in einem emissionsfreien alkalischen Brennstoffzellensystem von AFC Energy für Antrieb und Hilfsenergie verwendet wird.

Norwegen hat sich zum Ziel gesetzt, die Emissionen bis 2030 um 50 % zu senken. Dazu werden allein in Norwegen bis zu 1.100 emissionsfreie (oder emissionsarme) Schiffe benötigt, darunter 450 Massengutfrachter wie der ZeroCoaster.

Grünes Ammoniak wurde als Schlüsselkraftstoff zur Unterstützung der Dekarbonisierung der weltweiten Schifffahrtsindustrie hervorgehoben. Schätzungen zufolge könnte der Kraftstoff zur Dekarbonisierung von bis zu 25-30 % der Schifffahrtsflotten verwendet werden.

www.afcenergy.com

www.vard.com