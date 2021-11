Pacur, LLC; Gryphon Investors

Pacur erwirbt CAROLEX, um seine globale Position und Kundenreichweite zu erweitern

Oshkosh, Wisconsin (ots/PRNewswire)

Führender Anbieter von Spezialkunststoffverpackungen expandiert in den europäischen Markt

Pacur, LLC, ein marktführender Anbieter von Spezialkunststoff-Verpackungsmaterialien für die Medizinprodukteindustrie, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von CAROLEX SAS, einem in Frankreich ansässigen Extruder für Polyethylenterephthalatglykol ("PETG"), bekannt. Die Akquisition stärkt Pacurs Fokus auf Medizinprodukte in Europa und die Extrusionskapazitäten, um die globalen Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Pacur ist der führende Anbieter von extrudierten PETG-Folien, die in erster Linie für starre, hochleistungsfähige Verpackungen für medizinische Geräte verwendet werden. Das Unternehmen stellt auch Folien für bestimmte Spezialgrafiken, pharmazeutische Verpackungen und Lebensmittelverpackungen her.

CAROLEX ist die erste Akquisition von Pacur und erweitert den erstklassigen Kundenservice und den Ruf des Unternehmens für Qualität auf Europa. Pacur mit Sitz in Oshkosh, WI, erwirbt CAROLEX von der epsotech Holding GmbH, einem Anbieter von hauptsächlich dickwandigen, extrudierten Kunststoffplatten mit sieben weiteren Fabriken in Europa. Pacur ist ein Portfoliounternehmen der mittelständischen Private-Equity-Gesellschaft Gryphon Investors, die 2020 in Pacur investierte. Die Bedingungen der Transaktion, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll, wurden nicht bekannt gegeben.

Das CAROLEX-Managementteam unter der Leitung des Geschäftsführers Sylvain Forestier wird beibehalten.

John Carlson, CEO von Pacur, sagte: "Die vergangenen zwei Jahre haben deutlich gemacht, wie wichtig die gesamte medizinische Versorgungskette geworden ist, und haben Pacurs Engagement für den Ausbau unserer globalen Präsenz verstärkt. Wir freuen uns darauf, mit Sylvain und dem gesamten CAROLEX-Team zusammenzuarbeiten und eine starke Partnerschaft im Bereich Technologie und Kundenzufriedenheit aufzubauen. Wir freuen uns darauf, in Carolex zu investieren und die marktführenden Fähigkeiten von Pacur im Bereich der Produktinnovation den europäischen Kunden von Carolex zur Verfügung zu stellen."

Herr Forestier kommentierte: "Wir freuen uns, Teil eines erstklassigen globalen Anbieters zu werden. Unter epsotech haben wir unsere Produktionskapazitäten gestärkt und ein Serviceangebot von Weltklasse entwickelt, und wir freuen uns nun darauf, Pacur beizutreten, um unsere nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, unser Engagement für Innovation und Führung fortzusetzen und mehr Ressourcen zu erhalten, um unsere Kunden besser bedienen zu können."

Informationen zu Pacur, LLC

Das 1979 gegründete Unternehmen Pacur (www.pacur.com) ist ein nach ISO 9001 zertifizierter Extruder für kundenspezifische Platten mit Sitz in Oshkosh, Wisconsin. Pacur ist der führende Anbieter von extrudierten PETG-Folien, die in erster Linie für starre, hochleistungsfähige Verpackungen für medizinische Geräte verwendet werden.

Informationen zu CAROLEX SAS

CAROLEX SAS (www.carolex.fr) ist ein führender Hersteller von technischen thermoplastischen Verpackungen mit Sitz in Longué, Frankreich. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Herstellung hochwertiger Verpackungen für die Bereiche Medizin, Pharmazie, Lebensmittel und Fachhandel. CAROLEX SAS vertreibt seine Produkte in ganz Europa.

Informationen zu Gryphon Investors

Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) mit Sitz in San Francisco ist eine führende Privatkapitalgesellschaft, die sich auf profitabel wachsende und wettbewerbsfähige Unternehmen im mittleren Marktsegment in Partnerschaft mit einem erfahrenen Management konzentriert. Seit 1997 hat das Unternehmen mehr als 7,50 Milliarden Dollar an Kapitalbeteiligungen und Kapital verwaltet. Gryphon zielt darauf ab, Eigenkapitalinvestitionen in Höhe von 50 bis 300 Mio. USD in Portfoliounternehmen mit einem Unternehmenswert von etwa 100 bis 600 Mio. USD zu tätigen. Gryphon priorisiert Investitionsmöglichkeiten, bei denen es starke Partnerschaften mit Eigentümern und Führungskräften eingehen kann, um führende Unternehmen aufzubauen und dabei Gryphons Kapital, spezialisierte professionelle Ressourcen und operative Expertise zu nutzen.

Informationen zu epsotech

Seit mehr als 60 Jahren hat die epsotech-Gruppe (www.epsotech.com) kundenspezifische Kunststofflösungen für eine Vielzahl von Segmenten und Märkten entwickelt. Jedes Jahr beliefert die Gruppe mehr als 2.500 Kunden in aller Welt, wobei sie die Stärken von 6 europäischen Produktionsstandorten für dicke Messgeräte, 1 Kompetenzzentrum für dünne Messgeräte und einem Produktionsstandort für Fasern vereint. Mit mehr als 3000 Produkten bietet epsotech das umfassendste Portfolio an extrudierten Platten, Folien und Fasern in Europa - mit dem Ziel einer 100%igen Recyclingfähigkeit.