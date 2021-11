Niftify

Der umfassende NFT Marktplatz Niftify kündigt ein erstes Tauschangebot von $NIFT Token mit Synapse Network an

Majuro, Republik Der Marshallinseln (ots/PRNewswire)

$NIFT Token Voröffentlicher Verkauf findet am 16. und 17. November statt

Niftify Limited LLC, die allumfassende NFT-Plattform, gab das erste Tauschangebot (IEO) seiner $NIFT-Token mit dem kettenübergreifenden Investitionsökosystem Synapse Network bekannt. Die Niftify-Plattform, die sich derzeit im Beta-Stadium befindet, ermöglicht es, NFTs zu prägen, zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen.

Innerhalb des Niftify-Ökosystems sind NIFT-Tokens native Utility-Tokens für das Programm und werden verwendet, um Anreize für Aktionen im gesamten System zu schaffen. Das NIFT bietet den Benutzern die Möglichkeit, bei der Zahlung von Gebühren Rabatte zu erhalten. Konkret zahlen Benutzer nur 2,5 % an Gebühren statt 5 % bei Zahlungen mit anderen Kryptowährungen oder Fiat. Darüber hinaus wird das Guthaben der NIFT-Token verwendet, um den Zugang zu besonderen Funktionen zu bestimmen, wie z. B. den frühzeitigen Zugang zu neuen und exklusiven Drops, Premium-Profilen und den Zugang zu Bereichen, die "nur für Mitglieder" zugänglich sind.

Im Vorfeld des IEO wird Niftify zwei Vorabverkäufe mit Synapse Network abschließen. Die erste, Pre-Public A, ist heute, am 16. November, eröffnet worden und bietet 750.000 NIFT-Token zu je 0,20 US-Dollar zum Verkauf an. Dies entspricht 0,35 % des Angebots von Niftify. Es gibt eine harte Obergrenze von 150.000 US-Dollar und eine Obergrenze von 500 US-Dollar pro Person mit linearer täglicher Unverfallbarkeit über 10 Monate. Der zweite Verkauf, Pre-Public B, findet am 17. November statt, wobei 600.000 NIFT-Tokens zu je 0,25 US-Dollar erhältlich sind. Es handelt sich um 0,375 % des Angebots von Niftify, die Obergrenze liegt bei 150.000 US-Dollar, die Obergrenze bei 1.000 US-Dollar pro Person, und es gibt eine lineare tägliche Ausübungsmöglichkeit über 8 Monate. Diese Token-Verkäufe erfolgen zusätzlich zu den Token, die gemäß SAFE/SAFT ausgegeben werden, und unterliegen einem Emissionsplan aus einer vorherigen Pre-Seed-Runde im April 2021.

"Wir haben Niftify mit dem Ziel ins Leben gerufen, die weltweit erste umfassende Plattform zum Erstellen, Kaufen, Verkaufen und Tauschen von NFTs zu schaffen und damit das wahre Potenzial des Metaverse und darüber hinaus zu erschließen", sagt Bruno Ver, Mitbegründer und CEO von Niftify. "Unser IEO wird uns in die Lage versetzen, schneller zu wachsen und unsere Mission, das Versprechen der NFTs einzulösen und ihr wahres Potenzial zu erschließen, weiter zu verfolgen."

Niftify ist eine benutzerfreundliche Plattform, die es den Benutzern erleichtern soll, digitale und physische Einlösungen zu automatisieren. Im Gegensatz zu anderen Plattformen werden Schöpfer dazu angehalten, ihre eigenen NFTs zu prägen und zu verkaufen, um von der Funktionalität der Smart Contracts zu profitieren. Außerdem haben sie die Möglichkeit, über das Etherum Royalty Programm Lizenzgebühren für alle zukünftigen Verkäufe ihrer geprägten NFTs zu erhalten. NFTs auf Niftify werden auch als Eigentumsnachweis und zur Rückverfolgung der Historie von physischen Gegenständen sowie als Echtheitsnachweis für wertvolle digitale und physische Vermögenswerte verwendet.

Der Verkauf steht Menschen auf der ganzen Welt offen, mit Ausnahme der Einwohner der USA, Kanadas, Chinas, Irans, Libyens, Nordkoreas, Syriens, Kubas, Afghanistans und der Krim (als Teil der Ukraine).

Weitere Informationen zu Niftify finden Interessierte unter niftify.io; Medienanfragen können gerichtet werden an Niftify@FinnPartners.com.

Informationen zu Niftify

Niftify(TM) hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine starke Gemeinschaft von NFT-Enthusiasten zu schaffen: Schöpfer, Sammler, Trader, Gamer und Unternehmen, die NFTs kaufen, verkaufen oder handeln wollen. Mit einer umfassenden Plattform, die es den Menschen ermöglicht, NFTs zu erstellen, zu kaufen, zu verkaufen und zu tauschen, bietet Niftify alle Vorteile der Blockchain, ohne die Komplexität des Besitzes einer Brieftasche oder der Abwicklung von Kryptotransaktionen. Niftify hat sich zum Ziel gesetzt, NFTs aus ihren Kinderschuhen herauszuholen und sie in die reale Welt zu bringen, indem es ihr wahres Potenzial freisetzt.