BSR Korea

K-angereicherte Lebensmittel für die UN-Beschaffung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Hilfsgüter aus koreanischem Reis werden über B2G-Verträge an WFP und IFRC geliefert

Die BSR Korea hat bekannt gegeben, dass sie kürzlich herausragende Lebensmittelhersteller ausgewählt hat, um angereicherte Hilfsnahrungsmittel als Teil eines B2G-Beschaffungsprojekts für das WFP (Welternährungsprogramm) und/oder die IFRC (Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften) zu entwickeln. Diese Produkte werden auch vom koreanischen Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten (MAFRA) anerkannt, und insbesondere die neuesten Produkte auf Reisbasis machen Schlagzeilen.

Die Produkte sind in Form von angereicherten Müsliriegeln, angereicherten Breis und Superzerealien erhältlich. Im Gegensatz zu den traditionellen Produkten auf Weizenbasis wird für die neuen Produkte hochwertiger koreanischer Reis als Hauptzutat verwendet. Darüber hinaus werden weitere Produktlinien mit angereicherten Zutaten entwickelt, die GAIN-zertifizierte Vitaminvormischungen enthalten und den Standards der internationalen Organisation entsprechen. Damit steigt die Aussicht, dass hochwertige angereicherte Lebensmittel aus Korea an internationale Organisationen geliefert werden.

Vor der Entwicklung dieser neuen Produkte führten technische Spezialisten des WFP und Beamte von MAFRA, Korea Agro-Fisheries und Food Trade Corporation (aT) eine Fabrikinspektion und eine eingehende Sitzung zur Überprüfung der WFP-Beschaffung durch. Es war der erste Besuch der WFP-Zentrale in Korea zum Thema Nahrungsmittelentwicklung.

Am 1. November 2021 nahmen IFRC, das WFP-Büro in Korea, aT trade corporation, das Koreanische Rote Kreuz, das Korea Procurement Research Institute (KIP), das Korea Food Research Institute (KFRI), BSR Korea (B2G Prime Vendor) und ausgewählte Lebensmittelhersteller an der ersten internationalen Konferenz zur Entwicklung angereicherter Hilfsgüter in Korea teil. Auf dieser Konferenz teilten IFRC- und WFP-Beamte mit, dass sie neue Hilfsnahrungsmittel auf der Grundlage von Insektenproteinen und koreanischem Reis unterstützen, die an Flüchtlinge und Opfer von Ernährungskrisen in aller Welt geliefert werden könnten. Darüber hinaus wurde durch IFRC- und WFP-Beamte ein Seminar über die Verfahren der Beschaffung und Lieferung an internationale Organisationen, einschließlich der Registrierung für Ausschreibungen, durchgeführt. Die neuen Hilfsgüter werden der Lebensmittelabteilung vorgestellt, und es werden weitere Treffen geplant.

Die von der MAFRA ausgewählten hervorragenden Lebensmittelhersteller, wie Soul Nature Food, haben alle internationalen Zertifizierungen für Lebensmittelsicherheit erhalten, die den strengsten Normen wie FSSC22000, HACCP und GMP entsprechen. Diese Unternehmen erfüllen nicht nur die Beschaffungsstandards internationaler Organisationen, sondern können auch auf eine lange internationale Exportgeschichte zurückblicken und verfügen über eine solide Forschungs- und Entwicklungsbasis

Für die Zukunft plant die BSR Korea zusammen mit koreanischen Lebensmittelunternehmen, ihren Aufstieg auf dem internationalen Beschaffungsmarkt, einschließlich internationaler Organisationen wie WFP und UN, durch die Entwicklung zusätzlicher, neuer Produkte, die den Bedürfnissen internationaler Organisationen entsprechen, begleitet von aktivem Marketing, zu beschleunigen.

Pressekontakt BSR Korea +82-42-476-2977 koreabsr@gmail.com