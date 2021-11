Collibra

Collibra erhält 250 Millionen Dollar in einer von Sequoia Capital Global Equities und Sofina angeführten Finanzierungsrunde und verdoppelt Bewertung auf 5,25 Milliarden Dollar

New York und Brüssel (ots/PRNewswire)

Steigende Nachfrage nach branchenführender Data-Intelligence-Cloud zieht Investoren an und führt zu höherer Bewertung

Collibra, das Data-Intelligence-Unternehmen, erhält eine Serie-G-Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar. Sequoia Capital Global Equities und Sofina führten die Finanzierungsrunde an, an der sich auch der neue Investor Tiger Global Management und die bestehenden Investoren Battery Ventures, CapitalG, Dawn Capital, Durable Capital Partners LP, ICONIQ Capital und Index Ventures beteiligten. Die Bewertung von Collibra liegt nun bei 5,25 Milliarden US-Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie die noch im April 2020 kommunizierten 2,35 Milliarden US-Dollar.

Collibra konnte sowohl international als auch über Branchen wie Finanzdienstleistungen, Behörden, Fertigungs- und Gesundheitswesen hinweg rapide wachsen, was zu Rekord-Quartalsergebnissen im Jahr 2021 führte. Mit der Finanzierung aus dieser jüngsten Runde setzt Collibra seine Mission fort, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen Daten nutzen - mit der Überzeugung, dass hervorragend verwaltete, kontrollierte, zugängliche und vertrauenswürdige Daten für jede Organisation positive Effekte erzielen.

"Wir sehen eine überwältigende Nachfrage nach unserer Plattform. Das Interesse der Investorengemeinschaft bestätigt zudem unseren Ansatz, unseren Kunden dabei zu helfen, aus ihren Daten Mehrwert zu schaffen", sagt Felix Van de Maele, Gründer und CEO von Collibra. "Wir sind das einzige Unternehmen in der Branche, das eine einheitliche, vollständig integrierte Cloud-native Plattform anbietet, mit der Kunden ihre digitale Transformation beschleunigen können."

Durch die Bereitstellung präziser, vertrauenswürdiger Daten für jede Anwendung, für jeden Benutzer und über jede Quelle hinweg, ist die Collibra Data Intelligence Cloud das zentrale System für viele der Global 2000-Unternehmen, die bessere, datengesteuerte Entscheidungen treffen und optimale Geschäftsergebnisse erzielen wollen. Collibra beschleunigt die Modernisierung und Integration der unterschiedlichen Datenquellen in großen Unternehmen und ermöglicht es den Kunden, eine gemeinsame und vertrauenswürdige Sprache für Daten zu entwickeln, die über fragmentierte Tools und Systeme verteilt sind. Im Ergebnis können Kunden einfach und sicher Daten identifizieren, verstehen und darauf zugreifen, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und neue Geschäftschancen zu erschließen.

"Angesichts des erwarteten Wachstums der Datensphäre auf 181 Zettabyte im Jahr 2025 wird die Fähigkeit von Unternehmen sowohl die Datenflut als auch die Komplexität bewältigen zu können, zum entscheidenden Erfolgsfaktor", sagt Aneesh Venkat, Partner bei Sequoia Capital Global Equities. "Collibras Ansatz zur Bereitstellung von Datenintelligenz wird der Game Changer sein, wenn Unternehmen in ihren Strategien und Geschäftsabläufen agiler werden wollen."

Collibra beabsichtigt, das zusätzlich aufgenommene Kapital zu verwenden, um:

Die Collibra-Plattform-Roadmap voranzutreiben : Collibra wird seine Data Intelligence Cloud, ein einheitliches System für Daten, weiter ausbauen. Als Cloud-native SaaS-Plattform nutzt Collibra eine Edge-Cloud-Architektur, offene APIs und Graph-Metadaten-Analysetechnologie, um eine einfache Verbindung zu modernen Datenquellen, Geschäftsanwendungen, Data Science- und BI-Tools an einem zentralen Ort herzustellen.

: Collibra wird seine Data Intelligence Cloud, ein einheitliches System für Daten, weiter ausbauen. Als Cloud-native SaaS-Plattform nutzt Collibra eine Edge-Cloud-Architektur, offene APIs und Graph-Metadaten-Analysetechnologie, um eine einfache Verbindung zu modernen Datenquellen, Geschäftsanwendungen, Data Science- und BI-Tools an einem zentralen Ort herzustellen. Die Breite und Tiefe des Ökosystems zu erweitern : Führende Technologiepartner wie AWS und Google Cloud betrachten Collibra als Partner der Wahl für Data Governance, Katalog-, Lineage- und Datenschutzlösungen und unterstützen zunehmend Collibra Data Quality. Collibra wird die bestehenden Partnerschaften dieses Ökosystems erweitern, einschließlich derer zu Plattform- und Lösungsanbietern wie AWS, Google Cloud, Snowflake und Tableau.

: Führende Technologiepartner wie AWS und Google Cloud betrachten Collibra als Partner der Wahl für Data Governance, Katalog-, Lineage- und Datenschutzlösungen und unterstützen zunehmend Collibra Data Quality. Collibra wird die bestehenden Partnerschaften dieses Ökosystems erweitern, einschließlich derer zu Plattform- und Lösungsanbietern wie AWS, Google Cloud, Snowflake und Tableau. Die globale Präsenz von Collibra ausweiten: Um das Unternehmenswachstum zu unterstützen, wird Collibra seine Präsenz weltweit ausbauen und Mitarbeiter in Schlüsselbereichen wie Technik, Vertrieb, Kundenerfolg und Produktentwicklung einstellen. Collibra geht davon aus, dass sich die Zahl der Mitarbeiter weltweit bis 2023 verdoppeln wird.

"Collibra ist eine wachstumsstarke, Cloud-native Organisation und eines der erfolgreichsten in Belgien gegründeten Tech-Unternehmen. Der langfristige Erfolg des Unternehmens ist ein Beleg für die Stärke des belgischen Tech-Ökosystems", sagte Harold Boël, CEO von Sofina. "In einer sich wandelnden Marktlandschaft bleibt Collibra mit seiner Cloud-Plattform und seinem robusten Ökosystem hoch differenziert und kann so seine Marktführerschaft ausbauen."

Collibra trägt dazu bei, den Schwerpunkt der Technologiebereitstellung von produktorientierten Lösungen auf einen systemorientierten Ansatz zu verlagern. Collibra arbeitet mit über 500 globalen Unternehmen zusammen, darunter sieben der zehn größten Pharmaunternehmen, 70 Prozent der größten US-Banken und mehreren der größten Einzelhändler der Welt.

Über Collibra

Seit 2008 verbindet Collibra Unternehmen durch die Bereitstellung von vertrauenswürdigen Daten für jede Anwendung, für jeden Benutzer und über jede Quelle hinweg. Unsere Data Intelligence Cloud bietet flexible Governance, hohe Qualität und integrierten Datenschutz für jede Art von Daten. Die Global 2000-Unternehmen vertrauen auf Collibra. Wir haben eine globale Präsenz mit Niederlassungen in den USA, Belgien, Australien, der Tschechischen Republik, Frankreich, Polen und Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter collibra.com.

Über Sequoia Capital Global Equities

Sequoia Capital Global Equities (SCGE) ist ein öffentlich-privater Crossover-Fonds, dessen Investitionen von privaten Unternehmen in der Spätphase bis zu öffentlichen Unternehmen reichen. SCGE wurde 2009 gegründet, um die Technologie-Investitionen von Sequoia Capital auf die öffentlichen Märkte auszuweiten, und agiert unabhängig als separater Anlageberater unter der Marke Sequoia. Das private Portfolio von SCGE umfasst aufstrebende Marktführer in den Vereinigten Staaten, Brasilien, China, Indien, Israel, Japan und Südkorea. Wenn diese privaten Unternehmen an die Börse gehen, bleibt SCGE oft ein langfristiger Aktionär mit zusätzlichen Investitionen während des Börsengangs und darüber hinaus.

Über Sofina SA

Sofina ist eine familiengeführte Investmentgesellschaft, die an der Euronext Brüssel notiert ist und ihr eigenes Vermögen in Höhe von ca. 10,4 Mrd. EUR verwaltet. Sofina ist es ein Anliegen, der ideale Partner für Unternehmer und Familien zu sein, die wachsende Unternehmen führen, indem sie ihnen Kapital zur Verfügung stellen und beratend unterstützen. Eine gemeinsame Vision und eine enge Abstimmung der Interessen mit ihren Partnern sind für die Umsetzung dieser Strategie von größter Bedeutung.

Über Tiger Global Management

Tiger Global Management ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf private und börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Internet, Software und Finanztechnologie konzentriert. Seit 2001 hat Tiger Global in Hunderte von Unternehmen in mehr als 30 Ländern investiert, darunter Investitionen von der Serie A bis zur Pre-IPO. Das Unternehmen ist bestrebt, Partnerschaften mit dynamischen Unternehmern einzugehen, die marktführende Unternehmen in den Kernbereichen des Unternehmens betreiben. Zu den Investitionen von Tiger Global gehören JD.com, UiPath, Stripe, Databricks, Bytedance, Snowflake, Facebook, Alibaba, Procore, Chime, Blend, Peloton, Attentive, LinkedIn, Flipkart und Toast.

