King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra)

DER FÜHRENDE SAUDISCHE ZÜCHTER KEHRT NACH CANNES ZURÜCK, UM DIE LOKALE FILMPRODUKTION ZU FÖRDERN UND SPANNENDE TALENTE ZU PRÄSENTIEREN

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire)

· Das King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) schließt sich dem saudischen Pavillon an, der von der saudischen Filmkommission bei den Filmfestspielen in Cannes veranstaltet wird.

· Ithra präsentiert zwei Filme in der Kurzfilmecke des Filmmarkts.

· Ithra ist einer der führenden Unterstützer der Filmindustrie in KSA und hat bereits mehr als 20 Filme gedreht sowie Schulungen und andere Projekte durchgeführt, um die Filmindustrie des Königreichs auf die nächste Stufe zu heben.

Ithra (The King Abdulaziz Center for World Culture), einer der größten Filmproduzenten im Königreich, kehrt nach Cannes zurück, um über die sich verändernde Landschaft des Filmemachens in Saudi-Arabien zu diskutieren und zwei seiner neuesten Projekte vorzustellen. Ithra Film Productions hat mehr als 20 Filme gedreht sowie Schulungen und andere Projekte durchgeführt, um die Filmindustrie des Königreichs auf die nächste Stufe zu bringen.

Im saudischen Pavillon, der von der Saudi Film Commission betrieben wird, wird Ithra am 22. Mai im Rahmen der 75. Ausgabe des Festival de Cannes mit Vertretern der NEOM und der MBC Academy die Entwicklung des saudischen Filmschaffens untersuchen.

Ithra Film Production unterstützt die wachsende saudi-arabische Filmindustrie, indem sie einheimische Talente und die Schaffung von Filminhalten fördert, und wird den Fachleuten auf dem Cannes Film Market's Short Film Corner zwei von Ithra produzierte Filme vorstellen - Ali Saeeds „Old Phone Number" und „Swing" unter der Regie von Raneem Almohandis.

Ithra fördert die Entwicklung originärer Inhalte, was sich in einer soliden Produktion von Kinofilmen zeigt - darunter drei Projekte, die kurz vor dem Abschluss stehen - und unterstützt die Branche durch Finanzierungs- und Auftragsvergabeprojekte, um der Welt die saudische Erfahrung im Kino zu präsentieren. Anti-Cinema, Saeeds Dokumentarfilm mit Hassan Saeed, der die saudische Filmgeschichte auf die große Leinwand bringt, wurde ebenfalls mit der Ithra Content Commission Initiative ausgezeichnet und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Ithra Film Productions veröffentlicht außerdem zwei erzählende Spielfilme. Der erste Film „Sea of Sands" wird von dem berühmten ägyptischen Drehbuchautor und Züchter Mohamed Hefzy produziert, und der zweite Spielfilm „Valley Road" wird von dem preisgekrönten saudischen Independent-Filmemacher Khalid Fahad inszeniert. Beide Filme sollen nächstes Jahr in die Kinos kommen. Ithra Film Productions wird demnächst einen neuen Dokumentarfilm (Iees) des Direktors Abdullah Saharty veröffentlichen, der sich mit der kulturellen Bedeutung des arabischen Kamels und seinem Einfluss auf die Halbinsel und ihre Zukunft beschäftigt.

Das Zentrum hat bis heute mehr als 20 Filme produziert, von denen 15 mit lokalen, regionalen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurden.

„Ithra engagiert sich für die Förderung der Filmindustrie des Königreichs - sowohl vor als auch hinter der Kamera, und wir freuen uns auf ein aufschlussreiches Gespräch zu diesem Thema", sagte Majed Z. Samman, Leiter der Abteilung Darstellende Künste & Kino bei Ithra. „Wir bieten den Filmtalenten des Königreichs einen zielgerichteten und technologischen Raum, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihre Arbeit zu zeigen, und wir freuen uns darauf, zwei neue Filme mit der internationalen Filmindustrie zu teilen."

Ithra ist die treibende Kraft hinter mehreren wichtigen Programmen zur Unterstützung der saudischen Filmemacher-Szene. Es ist die Heimat der Saudi Film Production, der Saudi Film Days und der Ithra Film Society, die das ganze Jahr über ein umfangreiches Programm präsentiert. Ithra ist auch die Wiege des jährlich stattfindenden saudischen Filmfestivals, das in Zusammenarbeit mit der Cinema Society und mit Unterstützung der Film Commission veranstaltet wird und in diesem Jahr zum ersten Mal auch Beiträge aus dem Golf-Kooperationsrat umfasst.

Weitere Informationen zu Ithra, seine Programme und Ithra Film Productions finden Sie unter www.ithra.com. www.ithra.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823166/Ithra_Film_Productions.jpg