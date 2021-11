Akeso Biomedical, Inc.

Akeso Biomedical erhält EU-Zulassung für CI-FER® als Futterzusatz für Ferkel

CI-FER® reduziert pathogene Biofilme, was zu einer verbesserten zootechnischen Leistung führt

Akeso Biomedical, Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Europäischen Union die Zulassung für die Vermarktung von CI-FER® als zootechnischer Futtermittelzusatz für Ferkel und kleinere Schweinearten erhalten hat. Akeso Biomedical ist ein privates Unternehmen, das neuartige, nicht-antibiotische Futtermittelzusatztechnologien zur Verbesserung der Darmgesundheit und der Tierleistung entwickelt.

CI-FER® [Eisen(III)-citratchelat] für Ferkel ist das erste Produkt von Akeso für den EU-Markt, das auf seiner Fe3C-Technologie basiert. Das Unternehmen führte fünf Wirksamkeitsstudien in der EU durch, um nachzuweisen, dass Ferkel, die CI-FER® erhielten, schneller wuchsen, ein höheres Karosseriegewicht und eine bessere Futterverwertung aufwiesen als Kontrollferkel. Die bessere Leistung wurde auch beim Vergleich von CI-FER® mit anderen Eisenquellen festgestellt.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kam zu dem Schluss, dass die Wirkungen von CI-FER® nicht allein einer ernährungsphysiologischen Wirkung zugewiesen werden können, da CI-FER® bessere Leistungen erbrachte als andere Eisenquellen, wenn das Ferkelfutter mit denselben Eisenkonzentrationen ergänzt wurde. Drei Studien zeigten eine bessere Kotqualität bei Absetzferkeln, die CI-FER® erhielten. In einer Studie wurden die Parameter des oxidativen Stresses und die Genexpression im mittleren und aufsteigenden Dickdarm von entwöhnten Ferkeln gemessen und zeigten signifikante Verbesserungen, was auf gesundheitliche Vorteile nach dem Absetzen hindeutet.

Die Fe3C-Technologie wurde an der Universität von Nottingham von Dr. Mahdavi, Professor Soultanas und Professor Ala'Aldeen entdeckt. Diese Technologie, die darauf abzielt, die Bildung von pathogenen Biofilmen an den Oberflächen der Darmschleimhaut zu reduzieren, ist durch ein Portfolio von 15 erteilten Patenten geschützt. Eine Reihe von Infektionsversuchen, die mit CI-FER® an Masthühnern durchgeführt wurden, haben eine signifikante Verringerung der mit Tier- und Humankrankheiten assoziierten Darmbakterien, insbesondere Campylobacter, Salmonella, Clostridium und E. coli, sowie eine verbesserte zootechnische Leistung und geringere Sterblichkeit gezeigt.

Simon Williams, CEO von Akeso Biomedical, sagte: "Wir freuen uns sehr, CI-FER® noch vor dem EU-Verbot der medizinischen Verwendung von Zinkoxid auf den europäischen Markt zu bringen, das in der Tiermedizin häufig in hohen Dosen zur Verbesserung der Darmgesundheit, zur Verringerung von Durchfall und zur Leistungssteigerung eingesetzt wird."

Informationen zu Akeso Biomedical, Inc. Akeso Biomedical, Inc. ist ein Unternehmen für Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit, das neue Lösungen entwickelt, um das Wohlergehen und die Leistung von Tieren zu verbessern und lebensmittelbedingte Krankheiten zu verhindern. Für weitere Informationen senden Sie Anfragen an: contact@akesobiomedical.com.