Gründung von Mozart Therapeutics: 55 Millionen USD in Serie-A-Finanzierung zur Entwicklung von krankheitsmodifizierenden Therapeutika für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten

- Weiterentwicklung erstklassiger CD8-Treg-Modulatoren zur Wiederherstellung des Immungleichgewichts

Mozart Therapeutics, Inc., ein neu gegründetes Biopharma-Unternehmen, das sich auf einen neuartigen Immunpfad zur Veränderung des Verlaufs von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten spezialisiert, hat heute eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen USD unter der Leitung von Seed- und Serie-A-Investor ARCH Venture Partners zusammen mit Sofinnova Partners bekannt gegeben. Zu den weiteren Investoren zählen Eli Lilly & Company, MRL Ventures Fund (der Frühphasen-Fonds von Merck & Co., Inc.), Leaps by Bayer, Altitude Life Science Ventures und Alexandria Venture Investments.

Mozart wurde auf Grundlage der bahnbrechenden Arbeit von Mark M. Davis, PhD, einem führenden Weltexperten auf dem Gebiet der T-Zellbiologie, gegründet. Professor Davis fand heraus, dass ein CD8-T-regulatorisches Zellnetzwerk eine Schlüsselrolle bei der Überwachung, Erkennung und Eliminierung von unangemessen aktivierten autoreaktiven und pathogenen Immunzellen spielt, die eine Ursache für autoimmune und entzündliche Erkrankungen sind.1 Mozart erhielt die Lizenz für diese Technologie, um therapeutische Kandidaten zu entwickeln, die auf dieses Netzwerk zur Behandlung von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten abzielen und es modulieren.

Das Unternehmen wird die Finanzmittel der Serie A dazu verwenden, seinen führenden CD8-Treg-Modulator in die Klinik zu bringen und gleichzeitig zusätzliche Programme voranzutreiben, die auf seiner neuartigen Plattform generiert werden.

"Mozart leistet einzigartige Arbeit, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit Autoimmun- und Entzündungskrankheiten zu verändern. Unser Ziel ist es, das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dazu nutzen wir einen neuen Weg, um erstklassige CD8-Treg-Modulatoren als krankheitsmodifizierende Therapeutika zu entwickeln und so einen unerfüllten Bedarf bei zahlreichen Erkrankungen zu decken", erklärte Katie Fanning, CEO von Mozart Therapeutics und seit 35 Jahren in der Biotech-Branche tätig. "Ich bin dankbar, die finanzielle Unterstützung eines starken Konsortiums an hochrangigen Investoren aus dem Gesundheitswesen zu haben, die außergewöhnliche Branchen- und strategische Leitlinien einbringen, um unsere therapeutischen Kandidaten in der Entwicklung voran- und in die Klinik zu bringen."

"Die Modulierung des CD8-T-Reg-Netzwerks stellt eine neuartige Möglichkeit dar, eine grundlegende Ursache für die Fehlregulation des Immunsystems anzugehen. Wir freuen uns, die Weiterentwicklung von Mozarts innovativer Forschungsarbeit unterstützen zu können. Sie hat das Potenzial, den Verlauf einer Vielzahl von Krankheiten erheblich zu beeinflussen", so Steve Gillis, PhD, Geschäftsführer von ARCH Venture Partners und Vorstandsvorsitzender von Mozart.

"Angesichts des erheblichen und weitreichenden Bedarfs an wirkungsvollen Therapiemöglichkeiten für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten ist es spannend, den neuartigen und eindeutigen Ansatz, mit dem Mozart dieser Herausforderung begegnet", erklärte Henrijette Richter, Managing Partner bei Sofinnova Partners. "Wir sind froh, diesem erstklassigen Investorenkonsortium beitreten zu können und freuen uns darauf, das Team dabei zu unterstützen und Mozart als Weltmarktführer bei der Modulation von CD8-T-regulatorischen Zellen zu etablieren."

Mozart kündigte auch die Bildung eines wissenschaftlichen Beirats (SAB) an, der sich aus herausragenden Meinungsführern in den Bereichen Immunologie, T-Zellbiologie, Immunmodulation und Protein-Engineering zusammensetzt, sowie seines Vorstands, bestehend aus bekannten Veteranen der Pharmaindustrie und aus dem Bereich Biotechnologie-Investitionen.

Der wissenschaftliche Beirat von Mozart:

Mark M. Davis, Ph.D., wissenschaftlicher Mitbegründer, Leiter des Stanford Institute for Immunology, Transplantation and Infection (ITI), Avery Family Professor für Immunologie und Forscher am Howard Hughes Medical Institute.

K. Christopher Garcia PhD, Wissenschaftlicher Mitbegründer, Professor für Molekulare und Zelluläre Physiologie und Strukturbiologie an der Stanford University School of Medicine und Forscher am Howard Hughes Medical Institute.

Calvin Kuo MD PhD, wissenschaftlicher Mitbegründer, Maureen Lyles D'Ambrogio-Professor für Medizin (Hämatologie) an der Stanford University School of Medicine

Michael Rosenblum, MD PhD, Professor für Dermatologie und Stellvertreter des Lehrstuhls für Forschung an der University of California San Francisco (UCSF)

Der Mozart-Vorstand:

Steven Gillis, PhD, Vorsitzender von ARCH Venture Partners

Tom Daniel, MD

Peter Dudek, PhD, MRL Ventures Fund

Julie Gilmore, PhD, Eli Lilly & Company

Lucio Iannone, PhD, Leaps by Bayer

Henrijette Richter, Sofinnova Partners

Informationen zu CD8-Treg-Modulatoren

CD8-Treg-Modulatoren sind krankheitsmodifizierende therapeutische Moleküle, die selektiv auf das CD8-regulatorische T-Zell-Netzwerk abzielen, um frühen Ereignissen in der autoimmunen Entzündungskaskade entgegenzuwirken. Die Fehlregulation dieses Netzwerks spielt eine Schlüsselrolle in der Pathologie von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten. CD8-Treg-Modulatoren wurden entwickelt, um die intrinsischen Funktionen von CD8-T-Regulationszellen wiederherzustellen und pathogene Immunzellen zu unterdrücken und zu eliminieren und eine dauerhafte Kontrolle von Autoimmun- und anderen entzündlichen Erkrankungen zu ermöglichen.

Informationen zu Mozart Therapeutics

Mozart Therapeutics konzentriert sich auf die Entwicklung von krankheitsmodifizierenden Therapien für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten, die auf einen neuartigen regulatorischen Immunweg abzielen. Der therapeutische Schwerpunkt des Mozart-Leitprogramms sind autoimmunvermittelte Magen-Darm-Erkrankungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Für weitere Informationen besuchen Sie www.mozart-tx.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn @Mozart-tx.

1Saligrama N, Davis MM et al., Nature 2019: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1467-x