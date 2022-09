STF Schweizerische Textilfachschule

Yannik Zamboni im Halbfinale von Making the Cut. Reicht es für den Siegestitel?

Die Halbfinal-Qualifikation bei der amerikanischen Fashion-Reality-Show von Prime Video "Making the Cut" hat Yannik Zamboni auf sicher. Nun trennen den Schweizer Fashion Designer nur noch zwei Episoden von einem möglichen Siegertitel und einer Million US-Dollar für seine Brand maison blanche. Der Entscheid fällt am 09.09.22, ca. 21.00 Uhr Schweizer Zeit.

Die beiden letzten Episoden 5 & 6 hatten es in sich. Episode 5 glich einer nervlichen Zerreissprobe. Das Assignment war «Festival Wear». Nur einen Tag hatten die Designer Zeit, um zwei Looks zu vollenden. Die Runway-Location: Vazquez Rocks in Los Angeles, California. Die Beurteilung am Ende, wie auch der Umgangston der Judges, war scharf, Yannik Zamboni mit heftiger Kritik konfrontiert. Dennoch spiegelten auch diese Looks seine genderneutrale, subversive Brand-DNA, die unverkennbare Handschrift des Designers und sein solides Handwerk sowie seine dekonstruktive Mode wider.

Umso stärker überzeugte der Baselbieter dafür mit den Designs für Episode 6, die zum Thema «Social Media Content» hatten. Es ging darum ein eigenes TikTok-Video der zwei Looks zu kreieren. Entsprechend wurden am Ende nicht nur die beiden Looks, sondern auch der Social Media-Auftritt beurteilt. Seine sehr solide Arbeit, dass er auch nach Kritik weiterhin grossartige Ergebnisse auf den Laufsteg bringt und seine sehr sensitive sowie authentische Art, bringen Yannik mit 3 weiteren Designern ins Halbfinale von Making the Cut und der Traum vom Gewinn der Show sowie die eine Million US-Dollar für das eigene Label rücken ein sehr reales Stück näher.

Yannik Zamboni an der NYFW

Einen weiteren grossartigen Auftritt hat Yannik Zamboni, völlig unabhängig von einem möglichen Sieg bei der amerikanischen Fashion-Reality-Show, auf alle Fälle auf sicher. Den Auftritt seiner Looks seiner Brand maison blanche auf dem Laufsteg unter freiem Himmel an der diesjährigen New York Fashion Week, am 14. September um 21:00 Uhr (NYC Time).

«Watch with us» & Interviewtermine mit Yannik:

Fiebere zum letzten Mal mit uns an der STF bei der amerikanischen Fashion-Reality-Show «Making the Cut» von Prime Video mit und erlebe, wie Yannik ins Finale eintritt und am Ende seinen Sieg feiern darf. Yannik wird per Live-Stream aus New York von der bevorstehenden New York Fashion Week zugeschaltet sein. Diesen Freitag, 9. September 2022, 18.30 – 19.30 // Pause // 20.00 – 21.00Uhr wird auf Screens an der STF Schweizerischen Textilfachschule, Hallwylstrasse 71, 8004 Zürich, die Show das letzte Mal gestreamt.

Wer mit Yannik Zamboni einen Interviewtermin vereinbaren möchte, der schreibt bitte direkt an: yaza@maisonblanche.swiss

maison blanche by Yannik Zamboni:

Aktuell arbeitet Yannik hauptberuflich als Designer für seine im September 2020 gegründete Marke maison blanche, die verschiedene gesellschaftspolitische Themen zur Sprache bringt und Tabuthemen durch konzeptionelle Mode anspricht. Der subversive Inhalt seiner Marke spiegelt sich in dekonstruierten Designs wider und zielt darauf ab, die Verhaltensregeln zu erweitern. Yannik und seine Marke sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit in vier wichtige Bereiche unterteilt ist: ethisch-moralisch, soziopolitisch, ökologisch und ökonomisch, die alle respektiert und eingehalten werden müssen.

STF Schweizerische Textilfachschule

---------------- Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- Design- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss.