Vention expandiert mit neuer Zentrale in Deutschland nach Europa

Montreal, 22. März 2022 (ots/PRNewswire)

Vention, die Cloud-basierte Plattform für Fertigungsautomatisierung (MAP), gibt die offizielle Eröffnung seines europäischen Hauptsitzes und seines Vertriebszentrums in Berlin, Deutschland, bekannt.

Vention hat seit 2020 Hunderte von Kunden in Europa betreut. Diese Erweiterung ermöglicht deutlich kürzere Vorlaufzeiten und lokale Unterstützung durch ein engagiertes Kundenbetreuungsteam. Globale Kunden, die bereits auf der Vention-Plattform arbeiten, profitieren nun von einem One-Stop-Shop für ihren gesamten Bedarf an Fertigungsautomatisierung auf beiden Seiten des Atlantiks.

"Die Nachfrage unserer Kunden nach benutzerfreundlicher, leicht zugänglicher industrieller Automatisierungstechnologie war der Grund für unsere Entscheidung, unseren europäischen Hauptsitz in Berlin zu eröffnen", sagte Etienne Lacroix, Gründer und CEO von Vention. "Es ist eine Ehre für uns, mit unserer Cloud-Plattform und unserem Expertenteam so viele europäische Hersteller bedienen zu können."

Vention's europäische Präsenz wurde zeitgleich mit dem schnellen Wachstum von Vention's Certified System Integrators Netzwerk in der Region sowie neuen Partnerschaften mit Herstellern von Automatisierungskomponenten etabliert.

Kunden sind herzlich eingeladen, die Berliner Niederlassung persönlich zu besuchen, um verschiedene Produkt- und Anwendungsdemonstrationen zu erleben.

