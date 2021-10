Polaris Biology

Entdecken Sie die nächste Auflösung in der Medizin - Polaris Biology veröffentlicht Starion(TM), das Massenzytometer der nächsten Generation

Shanghai (ots/PRNewswire)

Polaris Biology, ein führender Innovator im Bereich der Einzelzelltechnologien, gab heute mit der Einführung des Starion(TM)-Massenzytometriesystems die größte Produkteinführung in der Unternehmensgeschichte bekannt.

Das Massenzytometer der nächsten Generation hat mit seiner hohen Durchsatzleistung und der Erfassung des gesamten Spektrums für die gleichzeitige Analyse von mehr als 40 Parametern bei einer Einzelzellauflösung eine Revolution in der Branche eingeleitet. Eine solche Auflösung wird durch die Markierung mit Metallisotopen erreicht, die eine minimale Signalüberlappung bei der Prüfung ermöglicht, wodurch die Notwendigkeit einer Kompensation entfällt. Dank seiner effizienten Barcoding-Technologie ist er in der Lage, 120 Einzelproben in einem Assay zu analysieren. Dies ist ein enormer Fortschritt gegenüber der traditionellen fluoreszenzbasierten Durchflusszytometrie und macht sie ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, an Universitäten und in der wissenschaftlichen Forschung.

Neben dem Gerät umfasst das System auch Antikörper, Panel-Kits und multidimensionale Datenvisualisierungs-Toolkits; zusammen bietet es eine zuverlässige Analyseplattform aus einer Hand für die multiparametrische Charakterisierung von Zellen.

"Neue Erkenntnisse werden durch neuartige Technologien gefördert", sagte Dr. Yuchong Wang, CEO von Polaris Biology. "Wir sind davon überzeugt, dass Starion(TM) solche Erkenntnisse liefern wird, die entscheidend sind, um die Welt der menschlichen Gesundheit zu verändern."

Informationen zu Polaris Biology

Polaris Biology treibt die Entwicklung von Einzelzelltechnologien voran. Mit dem urheberrechtlich geschützten Starion(TM)-Massenzytometriesystem bietet Polaris Biology ein umfassendes Angebot an Geräten, gebrauchsfertigen Antikörpern, kundenspezifischen Panel-Kits und informatischen Tools. Polaris Biology ist bestrebt, mit Klinikern, Akademikern und der pharmazeutischen Industrie zusammenzuarbeiten, um die wahre Komplexität von Biologie und Krankheit zu erfassen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1667686/1.jpg