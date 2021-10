Warwick Investment Group

Warwick Investment Group schließt Geschäft in Belgravia ab

Die Warwick Investment Group hat im Rahmen ihrer Strategie zur Konsolidierung von Wohnimmobilien im Vereinigten Königreich eine private Wohnanlage mit neun Eigentumswohnungen im Londoner Stadtteil Belgravia erworben.

St Barnabas Mews ist eine gute Ergänzung der Strategie von Warwick, die sich auf die Schaffung von Räumen konzentriert, die sich für die langfristige Vermietung eignen, und die Immobilien für das Leben nach der Pandemie mit zusätzlichen Außenbereichen ausstattet, die die Bewohner das ganze Jahr über genießen können. Diese Immobilien haben eine erstklassige Umweltbewertung, und Warwick hat sich zu künftigen Investitionen verpflichtet, um bis Ende 2022 die höchstmögliche Energieeffizienz zu erreichen.

St Barnabas Mews ist eine von drei Akquisitionen, die Warwick vor kurzem vereinbart hat und die 50 Einheiten in Mayfair und Belgravia umfassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es nun einer der größten privaten Vermieter in Belgravia ist.

Die Siedlung besteht aus neun Eigentumswohnungen in einem bewachten Marstall mit Tiefgarage im Herzen von Belgravia, die im Jahr 2008 entwickelt wurden.

Warwick wird die Häuser proaktiv unter seiner eigenen Vermietungsmarke verwalten und plant, die laufenden Renovierungsmöglichkeiten im gesamten Portfolio zu nutzen.

Andrew Chrysostomou, leitender Geschäftsführer für das Vereinigte Königreich:

St Barnabas Mews verfügt über einen Außenbereich und eine sichere Tiefgarage in einer privaten, bewachten Anlage. In Kombination mit der erstklassigen Lage in Belgravia und der unmittelbaren Nähe der Elizabeth Street und King?s Road sind wir der Ansicht, dass diese Objekte gut positioniert sind, um die steigende Mietnachfrage nach der Lockerung der Reisebeschränkungen und der schrittweisen Rückkehr in die Büros zu nutzen.

Kate Richard, Gründerin und Geschäftsführerin:

St Barnabas Mews ist aufgrund seiner Größe, seiner Lage und seines Ausbaupotenzials eine perfekte Ergänzung unseres Portfolios. Die Immobilie entspricht genau dem, was wir in unserer britischen Wohnplattform konsolidieren wollen. Wir freuen uns, dieses Eigentumsportfolio, das seit über 300 Jahren nicht mehr gehandelt wurde, unserer Mehrfamilienhaus-Plattform hinzuzufügen, da wir das Immobilienangebot im Zentrum Londons unter unserer Marke für Mietwohnungen konsolidieren.

