Bank of America veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire)

Die Bank of America gab heute ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt. Die Pressemitteilung, die ergänzenden Unterlagen und die Investorenpräsentation können auf der Investor Relations Website der Bank of America abgerufen werden: https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings.

Informationen zur Investoren-Telefonkonferenz:

Chief Executive Officer Brian Moynihan und Chief Financial Officer Alastair Borthwick werden die Finanzergebnisse heute um 08:30 Uhr ET in einer Telefonkonferenz erläutern. Wenn Sie die Telefonkonferenz nur anhören möchten, wählen Sie 1.877.200.4456 (USA) oder 1.785.424.1732 (international) und die Konferenz-ID lautet 79795. Bitte wählen Sie sich 10 Minuten vor Beginn des Gesprächs ein.

Investoren können sich die Telefonkonferenz auch live anhören und die Präsentationsfolien auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens im Bereich Events and Presentations ansehen.

Replay-Informationen für die Investoren-Telefonkonferenz:

Investoren können auf Aufzeichnungen der Telefonkonferenz zugreifen, indem sie die Investor-Relations-Website besuchen oder 1.800.934.4850 (USA) oder 1.402.220.1178 (international) von 12:00 Uhr am 18. Juli bis 23:59 Uhr ET am 28. Juli anrufen.

Bank von Amerika

Die Bank of America ist eines der weltweit führenden Finanzinstitute, das Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Großunternehmen mit einer breiten Palette von Bank-, Anlage-, Vermögensverwaltungs- und anderen Finanz- und Risikomanagementprodukten und -dienstleistungen bedient. Das Unternehmen bietet unübertroffenen Komfort in den Vereinigten Staaten und bedient rund 67 Millionen Verbraucher und kleine Unternehmen mit rund 4.000 Finanzzentren, rund 16.000 Geldautomaten und preisgekröntem Digital Banking mit rund 55 Millionen verifizierten digitalen Nutzern. Die Bank of America ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking und Handel mit einer breiten Palette von Anlageklassen und betreut Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen in aller Welt. Die Bank of America bietet rund 3 Millionen Kleinunternehmern eine branchenführende Unterstützung durch eine Reihe innovativer, benutzerfreundlicher Online-Produkte und -Dienstleistungen. Das Unternehmen betreut Kunden in den Vereinigten Staaten, ihren Territorien und rund 35 Ländern. Die Aktie der Bank of America Corporation (NYSE: BAC) ist an der New Yorker Börse notiert.

Investoren können sich an folgende Personen wenden:

Lee McEntire, Bank of America

Telefon: 1.980.388.6780

lee.mcentire@bofa.com

Jonathan G. Blum, Bank of America (Festverzinsliche Wertpapiere)

Telefon: 1.212.449.3112

jonathan.blum@bofa.com

Medien können sich an folgende Personen wenden:

Bill Halldin, Bank of America

Telefon: 1.916.718.1251

william.halldin@bofa.com

Christopher P. Feeney, Bank of America

Telefon: 1.980.386.6794

christopher.feeney@bofa.com

