Padre Azul: Premium-Tequila der Spitzenklasse

Padre Azul ist eine 2014 gegründete Super Premium Tequila-Marke mit Sitz in Wattens, Österreich.

Über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich, Mexiko und Nordamerika sorgen für weltweiten Tequila-Genuss in Super Premium Qualität – 100 % Agave, 100 % Handarbeit und 100 % Mexiko. Padre Azul Tequila wird aus der blauen Weber-Agave hergestellt, die mindestens acht Jahre lang in der Region „Valles“ in der Nähe von Amatitán im mexikanischen Bundesstaat Jalisco wächst. Produziert wird nur in kleinen Chargen.

Durch die traditionell aufwendige Herstellung und die längeren Reifezeiten im Eichenfass übertrifft Padre Azul Tequila bei weitem die Standardanforderungen und Qualitätskriterien für mexikanischen Tequila.

Die Liebe zum Detail spiegelt sich auch in den kultigen mundgeblasenen Flaschen mit Totenkopf-Verschluss und Ledermantel wieder. Mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem World Spirits Award, 92 Falstaff-Punkten und Double Gold WSWA US, ist Padre Azul mittlerweile von Miami bis Kitzbühel der Lifestyle-Drink der Stunde.

