Dubai Electricity and Water Authority

1.200 Unternehmen und 45.506 Besucher bei WETEX & Dubai Solar Show auf der Expo 2020 Dubai

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Unter dem Motto "An der Spitze der Nachhaltigkeit" veranstaltete die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) die 23. Ausstellung für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt (WETEX) und die Dubai Solar Show (DSS) im Dubai Exhibition Centre auf der Expo 2020 Dubai. Über 1.200 Unternehmen aus 55 Ländern, 61 Sponsoren und 10 Länderpavillons nahmen an der Ausstellung teil, die 45.506 Besucher aus aller Welt anzog.

Drei Tage lang konnten sich die Besucher der größten Ausstellung ihrer Art in der Region und einer der größten Fachausstellungen der Welt über die neuesten Technologien, Lösungen und Innovationen in den Bereichen Energie, Wasser, Nachhaltigkeit, grüne Technologien, erneuerbare und saubere Energie, Umweltschutz, grüne Gebäude, Elektrofahrzeuge und andere wichtige Bereiche informieren.

"Wir freuen uns nicht nur über den Erfolg der Ausstellung, sondern auch darüber, dass es die erste Ausstellung war, die im Dubai Exhibition Centre auf der Expo 2020 Dubai organisiert wurde. Dies war eine außergewöhnliche Gelegenheit für Sponsoren, Aussteller und Besucher, an der ersten Weltausstellung im Nahen Osten, Afrika und Südasien teilzunehmen, und eine der ersten großen Veranstaltungen seit Beginn der Pandemie. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den ersten Ländern, die sich von COVID-19 erholen werden", sagte S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO von DEWA, Gründer und Vorsitzender von WETEX & DSS.

Die WETEX & DSS bietet eine ideale Plattform für die Unterzeichnung von Verträgen und den Aufbau von Partnerschaften zwischen lokalen und internationalen Unternehmen. Sie bietet Entscheidungsträgern und Investoren aus aller Welt die Möglichkeit, sich über Marktbedürfnisse, künftige Projekte und Möglichkeiten zur Beteiligung an erneuerbaren oder sauberen Energieprojekten in den VAE und der Region zu informieren.

Die DEWA organisierte auf der Messe 56 Seminare und Podiumsdiskussionen zu den Themen Nachhaltigkeit, erneuerbare und saubere Energie, grüner Wasserstoff, Wasserentsalzung mit sauberer Energie, Kohlenstoffabscheidung, Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energieerzeugung und -speicherung, Umwandlung von Abfällen in Energie, künstliche Intelligenz (KI), neue Technologien in der Versorgungswirtschaft, intelligente Zähler und Netze, Innovationen nach der COVID-19 und andere Themen, die die nachhaltige Entwicklung unterstützen.

