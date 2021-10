The Glen Grant

The Glen Grant® veranstaltet in Zusammenarbeit mit Rolls Royce ein exklusives Launch Event zur Feier der Dennis Malcolm Anniversary Edition Aged 60 Years

London (ots/PRNewswire)

Bob Kunze-Concewitz, CEO der Campari-Gruppe, führt durch die exklusive Vorpremiere des begehrten Produkts im Rolls Royce Showroom in Mayfair und ehrt den renommierten Master Distiller Dennis Malcolm

Heute Abend veranstaltete The Glen Grant, der preisgekrönte Single Malt Scotch aus Speyside, ein exklusives Event im neuen Rolls Royce Showroom in Mayfair, um die Einführung eines raffinierten, limitierten 60 Jahre alten Single Malt Scotch Whiskys zu feiern.

Mit dieser Veröffentlichung wird die sechs Jahrzehnte währende Karriere von Dennis Malcolm, einem der dienstältesten Destillateure Schottlands, gefeiert und gewürdigt. Anwesende wie der Designer Joshua Kane, der CEO von Campari, Bob Kunze-Concewitz, und der Redakteur von NetJets, Farhad Heydari, hatten die Gelegenheit, eine Kostprobe des seltenen Getränks zu genießen und mit dem Master Distiller Malcolm selbst anzustoßen.

Fast 22.000 Tage und Nächte lang reifte dieser sorgfältig destillierte bernsteinfarbene Malt Whisky auf natürliche Weise in einem handverlesenen Oloroso-Sherry-Fass, das am 24. Oktober 1960 abgefüllt wurde - die bis heute älteste Abfüllung der Brennerei in der 181-jährigen Geschichte der Marke. Die Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition ist eine äußerst seltene und kostbare Flüssigkeit. Sie ist eine luxuriöse, aromatische Spirituose, die eine Eleganz ausstrahlt, die nur mit Zeit und Hingabe erreicht werden kann. Das Ergebnis ist - ganz einfach - ein erhabenes Meisterwerk. Mit nur 360 Dekantern ist diese komplexe Alchemie von Geist und Zeit ein seltenes Exemplar und ein wirklich einmaliges Erlebnis.

Vor der Verkostung der seltenen, raffinierten 60 Jahre alten Spirituose genossen die Gäste The Glen Grant-Cocktails und naschten Canapes, während sie Drinks pur und auf Eis aus der preisgekrönten, weltbekannten The Glen Grant-Kernserie, einschließlich der 15 und 18 Jahre alten Spirituosen, genossen.

Der erste der Dekanter (Flasche Nr. 88) wurde letzte Woche während eines besonderen Dinners im Shanghai St Regis Hotel in China versteigert. Den Zuschlag erhielt Frau Luo Xiaorong, eine Whiskysammlerin aus Chengdu, die 380.000 RMB für die Flasche bot und damit den höchsten Preis in der Geschichte von The Glen Grant erzielte.

"Mit der Einführung der The Glen Grant®? Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition feiern und würdigen wir die Karriere eines wahren schottischen Gentleman und weltweit anerkannten Scotch-Whisky-Handwerkers - eines unerschütterlichen Verfechters der Whisky-Industrie", bemerkte Bob Kunze-Concewitz, CEO der Campari Group, als Co-Moderator. "Da die Handwerkskunst im Mittelpunkt von The Glen Grant steht, war es nur passend, dass wir mit einer Marke zusammenarbeiten, die britische Qualität und Luxus verkörpert, und so haben wir uns für Rolls Royce und seinen Ausstellungsraum in Mayfair entschieden. Dies ist eine unglaublich aufregende Zeit für The Glen Grant, in der wir in den Luxusmarkt eintreten, und wir könnten uns keinen besseren Ort vorstellen, um diesen ganz besonderen Ausdruck unseres Portfolios zu präsentieren."

Jede der 360 Karaffen ist mit einer individuellen Nummer versehen und wurde aus mundgeblasenem Kristallglas hergestellt, das vom weltberühmten Glencairn Studio entworfen wurde und auf dem Design der einzigartigen hohen, schlanken Brennblasen der Brennerei basiert. Der Dekanter, der in einem eleganten, aus nachhaltigem Walnussholz gefertigten Präsentationskoffer untergebracht ist, erfordert mehr als 15 Stunden fachmännische Handwerkskunst für jede Kreation und umfasst komplizierte Details, die die einzigartigen Aromen von The Glen Grant symbolisieren. In jede Präsentationsbox ist die Unterschrift des Master Distillers eingraviert, und sie enthält ein von Dennis Malcolm persönlich unterzeichnetes Echtheitszertifikat.

"Es war mir eine große Freude, mein Leben in einer Branche und mit einem Handwerk zu verbringen, das mir so viel Freude bereitet. Ähnlich wie bei unserem britischen Partner Rolls Royce ging es bei The Glen Grant schon immer um konsequente Hingabe zu Handwerkskunst und Qualität, und das zeigt sich im hohen Standard unserer Produkte. Diese Qualität kann nicht ohne die richtigen Leute aufrechterhalten werden, die sich um die Marke kümmern und sicherstellen, dass jede Flasche mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit hergestellt wird. Dieser Abend war eine Feier für all die Menschen, die The Glen Grant zu der Marke gemacht haben, die sie heute ist."

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition Aged 60 Years kostet EUR 25.000,00 und wird ab Oktober 2021 in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften weltweit erhältlich sein. Das Launch-Event und die Veröffentlichung des neuen Ausdrucks markiert ein aufregendes neues Kapitel für The Glen Grant, das die unglaubliche sechs Jahrzehnte lange Karriere des Master Distillers auf der Weltbühne präsentiert

Alle Bilder von der Veranstaltung finden Sie HIER.