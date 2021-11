SOFTSWISS

Krypto-Trends im iGaming: SOFTSWISS Insights

Gzira, Malta (ots/PRNewswire)

SOFTSWISS bietet Statistiken und Einblicke in die Entwicklung von Kryptowährungen in der iGaming-Branche, die auf seinen umfangreichen internen, anonym gesammelten Daten basieren. Die Informationen in diesem Bericht spiegeln Vergleichsdaten für das dritte Quartal 2021 und den gleichen Zeitraum im Jahr 2020 wider.

GESAMTEINSÄTZE IN KRYPTOWÄHRUNGEN

Die wichtigste Schlussfolgerung aus den für Q3 2021 erhaltenen Daten ist, dass das Volumen der in Kryptowährung platzierten Wetten zunimmt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug der Anstieg das 2,8-fache. Der positive Trend setzt sich im Jahr 2021 fort: der Anstieg von Q2 2021 auf Q3 2021 beträgt 28 %.

"Dieses starke Wachstum ist nicht nur auf die organische Entwicklung von SOFTSWISS zurückzuführen, sondern auch auf den weltweit zunehmenden digitalen Konsum. iGaming-Unternehmen investieren immer mehr in Marketing. Dies führt zu einem Anstieg der Beliebtheit von Online-Glücksspielen und -Wetten bei einem weiblichen Publikum und jungen Spielern über 21 Jahren, die Kryptowährungen aktiv in ihrem täglichen Leben im Allgemeinen und für Online-Wetten im Besonderen nutzen. Dies spiegelt sich im steigenden Anteil von Kryptowährungen im iGaming wider", kommentiert Andrey Starovoitov, COO bei SOFTSWISS.

KRYPTO VS FIAT

Kryptowährungen verdrängen allmählich Fiat-Währungen. Im Vergleich zu Q3 2020 ist der Anteil der Wetten in Krypto gegenüber Fiat im gleichen Zeitraum 2021 um 27,6 Prozentpunkte gestiegen. Der Aufwärtstrend bei der Beliebtheit von Kryptowährungen wird auch durch Vergleichsdaten für das zweite und dritte Quartal 2021 bestätigt, als der Anteil der Kryptowetten um 10,3 Prozentpunkte von 33 % auf 43,3 % stieg.

Andrey Starovoitov, COO bei SOFTSWISS, stellt fest: "Diese Dynamik ist höchstwahrscheinlich auf das Wachstum und die Entwicklung der Zahl der Krypto-Marken zurückzuführen. Während sie im dritten Quartal 2020 noch Neulinge auf dem Markt waren, können sie in diesem Jahr als erfahrene Akteure in der Krypto-Glücksspielbranche betrachtet werden. Auch die Expansion dieser Marken in neue Märkte hat dabei eine wichtige Rolle gespielt."

KRYPTO VS FIAT: SPORTSBOOK

Ein ganz anderer Trend ist bei den Sportwetten zu beobachten. In dieser Kategorie sind Fiat-Währungen nach wie vor absolut im Vorteil. Im 3. Quartal wurden 98,76 % der Wetten in Fiat-Währungen abgeschlossen, verglichen mit nur 1,24 % in Kryptowährungen.

Aleksander Kamenetskyi, Produktverantwortlicher für Sportwetten, merkt an: "Dies ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die überwiegende Mehrheit der Sportwetten-Kunden Unternehmen sind, die ihre Casinos ohne einen anfänglichen Fokus auf den Betrieb von Kryptowährungen gestartet haben. Ihr Hauptaugenmerk lag auf Fiat. Der Trend hat sich jedoch geändert, und jetzt werden Kryptowährungen immer als wichtiger Bestandteil beim Start neuer Projekte betrachtet. Daher bin ich mir sicher, dass der Anteil der Kryptowährungen in Zukunft nur noch wachsen wird."

Erfahren Sie, welche Kryptowährungen von Casino- und Sportwettenspielern bevorzugt werden, im vollständigen Bericht SOFTSWISS Crypto Insights Report.

Informationen zu SOFTSWISS

SOFTSWISS ist eine internationale Tech-Marke, die weithin anerkannte, zertifizierte Software-Lösungen für das Management von iGaming-Operationen liefert. SOFTSWISS besitzt mehrere Glücksspiellizenzen und bietet iGaming-Lösungen aus einer Hand an. Im Jahr 2013 war SOFTSWISS das erste Unternehmen weltweit, das eine Bitcoin-optimierte Online-Casinolösung eingeführt hat.