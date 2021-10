FlowBank

Konkurrenz für den Paradeplatz - FlowBanks grüne Welle rollt nach Zürich

Zürich (ots/PRNewswire)

Dank Partnerschaft mit CoinShares erhalten Kund*innen Zugang zur ganzen Palette an digitalen Assets

Ein Jahr nach dem erfolgreichen Start eröffnet FlowBank ein Büro im Herzen des Zürcher Finanzdistrikts. Ausserdem konnte die Online-Bank CoinShares International, einen kotierten Pionier im Bereich digitaler Anlagen, als strategischen Investor gewinnen. Das unterstreicht die Notwendigkeit von FlowBanks Mission, Anleger*innen einen einfachen und sicheren Zugang zu traditionellen und dezentralisierten Finanzmärkten zu bieten.

Pünktlich zum einjährigen Jubiläum eröffnet FlowBank ein neues Büro in Zürich. Die Expansion in das wichtigste Finanzzentrum des Landes unterstreicht FlowBanks tief verwurzeltes Bekenntnis zur Schweiz.

Sowohl das Business-Development-Team als auch wichtige Customer-Support-Funktionen werden im neuen Büro angesiedelt sein. "Der bekannte Zürcher Paradeplatz bekommt Konkurrenz. Mit unserem neuen Standort am Löwenplatz können wir nun unsere Präsenz ausweiten und sind für unsere schweizweit wachsende Kundenbasis nun noch besser erreichbar", sagt Charles Henri Sabet, Gründer und CEO von FlowBank.

Mehr als traditionelles Investieren

FlowBank will das Online-Banking auch bald jenseits der Schweizer Grenzen revolutionieren und plant die internationale Expansion. Die Zusammenarbeit mit CoinShares, Europas grösstem und best etabliertem Anbieter von digitalen Investmentlösungen, unterstreicht FlowBanks Mission, den Kund*innen ein nahtloses und innovatives Banking- und Investmenterlebnis zu bieten - ohne je die Schweizer Banking-Tradition zu vergessen.

"FlowBanks und unsere Vision für die Banking- und Investmentbranche stimmen perfekt überein und bilden damit die ideale Basis für eine vertrauensvolle, langfristige Partnerschaft. Wir freuen uns, ein enger Partner von Charles Henri und seinem Team zu werden und sie bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele zu unterstützen", kommentiert Jean-Marie Mognetti, Mitgründer und CEO von CoinShares.

Kontinuierliche Verbesserung des Produktangebots

Bereits heute können die Kund*innen von FlowBank in die Krypto-ETPs von CoinShares investieren. Ab Anfang nächsten Jahres werden sie aufbauend auf CoinShares' Technologie ausserdem direkten Zugang zu Kryptowährungen und anderen tokenisierten Assets erhalten.

Damit wird die breite Palette an Finanzprodukten, die über Flowbank verfügbar sind, weiter ausgebaut. Bereits heute können Kund*innen in mehr als 50'000 Finanzprodukte wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, ETFs, Devisen und CFDs investieren. Und mit der Einführung der Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) vor Ende dieses Jahres werden sie von einer noch besseren Devisenhandels-Erfahrung profitieren.

Über FlowBank

FlowBank, eine Online-Bank mit Sitz in Genf, wurde 2020 gegründet und beschäftigt rund 120 Spezialist*innen. Das Ziel des Gründers Charles Henri Sabet ist es, die Finanzmärkte allen zugänglich zu machen. Dazu entwickelte die Bank eigens intuitiv gestaltete Anlageplattformen und bietet informative Trading-Kurse an, die von erfahrenen Expert*innen geleitet werden. Sehr kompetitive Preise runden das Angebot ab. Sowohl private als auch institutionelle Kunden können über die FlowBank-App und FlowBank Pro in eine breite Palette von Anlageklassen investieren.

FlowBank SA ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht lizenziert und Mitglied von esisuisse. Mehr Informationen finden Sie unter www.flowbank.com.

Über CoinShares

CoinShares ist Europas grösstes Investmentunternehmen für digitale Assets und verwaltet für eine weltweite Kundenbasis mehrere Milliarden an Vermögenswerten. Ziel des Unternehmens ist es, den Zugang zum Ökosystem digitaler Assets zu erweitern und das Vertauen in diese neue Anlageklasse zu fördern. Die Entwicklung neuer Finanzprodukte und -dienstleistungen spielt dabei eine zentrale Rolle. CoinShares ist an der Nasdaq First North Growth Market unter dem Ticker CS kotiert.

