Economist Impact veranstaltet zwei hybride Podiumsdiskussionen des Internationalen Wirtschaftsforums in Kiew, die für ein weltweites virtuelles Publikum kostenlos sind

Economist Impact freut sich, auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Kiew zwei hybride Podiumsdiskussionen zu organisieren. Die Sitzungen, die am 7. Oktober live in Kiew stattfinden, werden auch online und kostenlos für ein weltweites virtuelles Publikum zugänglich sein. Die erste dieser hybriden Sitzungen, Emerging from the pandemic: Can developing markets fuel global recovery?, die von UFuture gesponsert und von Economist Impact veranstaltet wird, werden Wirtschaftswissenschaftler und Finanzexperten zusammenkommen, um die Leistung der Schwellenländer nach Ländern und Sektoren zu untersuchen und zu ermitteln, welche von ihnen das weltweite Wachstum ankurbeln können.

Zu den zu untersuchenden Fragen gehören:

Wie hat sich die Covid-19-Krise kurzfristig auf die Volkswirtschaften der Schwellenländer ausgewirkt, und wie sehen die wahrscheinlichen langfristigen Auswirkungen aus?

Wie ist die Reaktion auf Covid-19 in den einzelnen Ländern und Regionen ausgefallen, und wie hat sie sich auf die Erholungsraten ausgewirkt? Wer sind die herausragenden Leistungsträger?

Welche Märkte waren am widerstandsfähigsten und welche waren am stärksten betroffen? Was kann man aus ihren Erfahrungen lernen?

Welche Politik sollten die Volkswirtschaften der Schwellenländer verfolgen, um den Aufschwung zu beschleunigen?

Wie tragen die Volkswirtschaften der Schwellenländer zum globalen Wachstum bei? Inwieweit wird das Wachstum von China getragen?

Werden die Volkswirtschaften der Schwellenländer von der "neuen Normalität" der Wirtschaft profitieren?

Ausgewählte Redner:

Álvaro Santos Pereira, Direktor, Abteilung Länderstudien, Wirtschaftsabteilung, OECD

Dalia Marin, Professorin, Internationale Wirtschaft, TUM School of Management, Technische Universität München

Beata Harasim, Senior Investment Strategist, BlackRock Investment Institute

Nicholas Tymoshchuk, Vorstandsvorsitzender, UFuture

Moderator: Robert Guest, Auslandsredakteur, The Economist

Für weitere Informationen oder um Ihr Interesse anzumelden, besuchen Sie

https://bit.ly/3nIiRSB

Informationen zu Economist Impact

Economist Events ist jetzt Economist Impact, welches Unternehmen, Regierungen und Stiftungen in die Lage versetzt, Veränderungen zu bewirken und Fortschritt zu ermöglichen. Economist Impact vereint die Expertise, für die The Economist Group bekannt ist, unter einer einzigen Marke und vereint politische Forschung und Erkenntnisse, Datenvisualisierung, maßgeschneidertes Storytelling, Veranstaltungen und Medien.

Economist Impact verbindet die Strenge eines Think-Tanks mit der Kreativität einer Medienmarke und spricht ein einflussreiches Publikum in den Bereichen Nachhaltigkeit, Gesundheitswesen und Globalisierung an. Sehen Sie sich unsere weltweiten Veranstaltungen an.

Informationen zum Internationale Wirtschaftsforum Kiew

Das Internationale Wirtschaftsforum Kiew (KIEF) ist eines der größten internationalen Foren in Osteuropa, das Vertreter der Wirtschaft, der Regierungen und der Gesellschaft zusammenbringt, um wichtige wirtschaftliche Fragen und praktische Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung zu diskutieren. Ziel ist es, die Integration der Ukraine als vielversprechendster Akteur in die Weltgemeinschaft zu fördern.