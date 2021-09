TheXchange

Superstars Drew Brees, Patrick Mahomes, Randy Jackson und Jean De Villiers unterstützen VirtualStaX (Powered by TurnCoin)

Cape Town, Südafrika (ots/PRNewswire)

Ein Unternehmen, das die globale Fan Economy durch Blockchain-Technologie revolutionieren will - TheXchange - präsentiert den TurnCoin für Investitionen auf der ganzen Welt.

TurnCoin ist das aufsichtsrechtlich konforme, an den Einnahmen beteiligte digitale Wertpapier, das das Produkt von TheXchange, VirtualStaX (StaX), antreibt - ein neues Fan-Erlebnis, bei dem talentierte Menschen auf jedem Niveau ihre Leistung monetarisieren können und die Möglichkeit haben, einen neuen ständigen Einkommensstrom zu generieren.

TheXchange wird jeden Monat automatisch 100 % seines weltweiten Bruttoumsatzes, der über sein gesamtes Ökosystem erzielt wird, an seine Investoren - TurnCoin-Inhaber - verteilen.

"TurnCoin ist keine Kryptowährung. Es ist ein digitales Wertpapier, das durch Blockchain-Technologie verifiziert wird. Es ist transparent, unveränderlich und global zugänglich. Das ist die Zukunft der Aktien- und Vermögensanlagen", erklärt Gründer und CEO Rudolf Markgraaff.

TheXchange, der globale Marktplatz für Kauf und Handel von StaX - digitale Trading-Karten - wird im Dezember 2021 starten. Von aufstrebenden Stars bis hin zu Superstars - dieses neue Fan-Erlebnis wird es den Menschen ermöglichen, StaX ihrer Lieblingstalente aus allen Bereichen des Lebens zu besitzen und zu tauschen: Sport, E-Sport, Musik, Kunst, Unterhaltung und mehr.

TheXchange hat es sich zur Aufgabe gemacht, talentierten Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihre Träume zu verwirklichen, indem es eine Plattform schafft, auf der aufstrebende Stars den nötigen Schub für ihren Erfolg erhalten.

Die Plattform wird von einigen der größten Persönlichkeiten der Welt unterstützt, die diese Philosophie teilen, darunter Drew Brees, Patrick Mahomes, Randy Jackson und Jean De Villiers, die als globale Botschafter und Befürworter von VirtualStaX unterzeichnet haben.

"Ich glaube an das Gute und die transzendierende Kraft, die VirtualStaX für so viele junge Sportler, Künstler und junge Träumer haben könnte. Es ist eine Plattform von Menschen für Menschen", so Brees über sein Engagement.

"Diese Plattform bietet Sichtbarkeit und die Chance, zu wachsen. Ich wünschte, ich hätte so etwas gehabt, als ich ein Kind war", fügte Jackson hinzu.

Die Künstler und Talente verdienen Geld, indem sie 90 % der durch ihre StaX-Verkäufe erzielten Bruttoeinnahmen sowie eine Gebühr für alle künftigen Trades ihrer StaX-Inhaber erhalten. Mit zunehmender Popularität steigt auch die Nachfrage nach ihren StaX und damit die Finanzierung ihrer Karriere. Auf diese Weise können Talente von Menschen auf der ganzen Welt unterstützt werden, statt nur auf Sponsoren, Crowdfunding oder Spenden angewiesen zu sein.

TheXchange kassiert 10 % der Bruttoeinnahmen, die durch jeden ersten StaX-Verkauf weltweit generiert werden, sowie eine Gebühr für alle zukünftigen Trades. 100 % der globalen Bruttoeinnahmen, die von TheXchange generiert werden, werden monatlich anteilig an die TurnCoin-Inhaber verteilt.

"TheXchange wird nicht nur mit bekannten Namen aufwarten. Wenn Sie in TurnCoin investieren, investieren Sie in die weltweit stärkste Quelle erneuerbarer Energie, in leidenschaftliche Menschen und ihre Träume, und der finanzielle Nutzen für TurnCoin-Inhaber erstreckt sich auf sämtliche VirtualStaX, die an allen Ecken der Welt verkauft werden", so Markgraaff weiter.

TurnCoin ist für Investitionen auf turncoin.com in Zusammenarbeit mit Securitize.io als registrierte Transferstelle verfügbar.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.turncoin.com .

