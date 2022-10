McLaren Global Sports Solutions

UNABHÄNGIGES MCLAREN-UNTERSUCHUNGSTEAM LEGT BERICHT ÜBER DIE BOXMEISTERSCHAFTEN IN ERIWAN VOR

Das unabhängige McLaren-Untersuchungsteam (MIIT) hat seinen Auftrag erfüllt und dem IBA-Vorstand heute seinen Bericht über die Ereignisse bei den EUBC-Eliteboxmeisterschaften der Männer in Eriwan (21. bis 31. Mai 2022) vorgelegt.

In den letzten Tagen der Meisterschaften in Eriwan war es zu mehreren Vorfällen von unsportlichem Verhalten und möglichen Verstößen gegen den IBA-Verhaltenskodex und den Ethik-Kodex gekommen, unter anderem zu körperlichen Angriffen auf Funktionäre, Versuchen, die Entscheidungen der Schiedsrichter zu beeinflussen und Verstößen gegen die Spielregeln. Dies trübte die ansonsten insgesamt gut organisierte Veranstaltung.

Am 24. Juli 2022 wurden Professor Richard McLaren und sein Unternehmen McLaren Global Sport Solutions Inc. (MGSS) mit seinem Partner Harod Associates Ltd. (gemeinsam als unabhängiges McLaren-Untersuchungsteam oder MIIT bezeichnet) im Rahmen einer Sitzung des Vorstands des Internationalen Boxverbandes (IBA) offiziell mit der Untersuchung der Ereignisse bei den Meisterschaften in Eriwan beauftragt.

In dem Auftrag werden dem MIIT folgende Aufgaben erteilt:

„Untersuchung der Aktivitäten von R&Js, Wettkampffunktionären und anderen Funktionsträgern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vertreter der nationalen Verbände und der EUBC) bei den EUBC-Europameisterschaften im Boxen der Männer 2022 in Eriwan, um festzustellen, ob Korruption oder Manipulation von Sportergebnissen und/oder Überschreitung von Befugnissen und Einflussnahme auf R&Js und Wettkampffunktionäre stattgefunden haben."

Ursprünglich war der 31. August 2022 als Stichtag vorgesehen. Aufgrund der Komplexität des Falles und der Verzögerung bei der Befragung von Zeugen wurde jedoch ein neuer Stichtag, der 6. Oktober, beantragt und vom IBA-Verwaltungsrat nachträglich genehmigt.

