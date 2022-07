Reboots

Vollumfängliche Individualisierung der Kompressionsmassage

Produktiv, Professionell, Progressiv - das neue Reboots One Pro

Bild-Infos

Download

Schlüchtern (ots)

- Reboots, führender europäischer Anbieter für Recovery Boots und Pants, launcht das Reboots One Pro. Das neue Produkt überzeugt durch die höchste Anzahl an Luftkammern, die es bisher bei Reboots gibt. In Kombination mit neuen Individualisierungs-Features und einer App-Anbindung erfüllt das Produkt auch die höchsten Ansprüche.

Highlight: Zwölf individuell ansteuerbare Kompressionskammern

Das neue Produkt hat sich den Namenszusatz “Pro” sichtlich verdient. Zwölf überlappende Kompressionskammern und acht Massage-Programme machen die Regenerationsmassage präziser, wirkungsvoller und schneller, da der Druck kleinflächiger auf die einzelnen Beinpartien ausgeübt wird. Doch nicht jeder Muskel braucht gleich viel Aufmerksamkeit. Daher kann der Druck in jeder der zwölf Kammern erstmals individuell eingestellt werden, um eine effizientere und bedarfsorientierte Anwendung möglich zu machen.

Der Individualisierungsschwerpunkt setzt sich bei weiteren neuen Funktionen des Modells fort. Mit dem HOLD- und dem INTERVALL-Timer werden die Pausen und die Intensität der Massage steuerbar und der Massage-Effekt verstärkt.

Smart: Erweiterung bestehender Funktionen durch die Reboots App

Das Reboots One Pro wird mit der Zeit nicht älter, sondern besser. Durch die integrierte App- Anbindung lässt sich die Neuheit zukünftig auch über die Reboots App steuern. Zum Jahresende hin wird das Reboots One Pro mittels der Reboots App steuerbar sein. Somit können die NutzerInnen individuelle Programm-Sequenzen organisieren und speichern und die Handhabung noch komfortabler erleben. Regelmäßige Updates verleihen dem Reboots One Pro Verbesserungen und Erweiterungen der Features. Die Kombination der individuellen Druckeinstellung, der hohen Anzahl von zwölf Kammern und der App-Steuerung ist aktuell* einzigartig auf dem Markt.

Das neue Reboots One Pro ist mit Recovery Boots und zu einem Preis von 1999€ unter reboots.com erhältlich. Eine Lieferung ist in alle Länder der EU möglich. Mehr Informationen finden Sie hier: https://reboots.com/one-pro

*Stand Juli 2022

Presse Kit: https://bit.ly/3y57gka