Erfolgreiches Geschäftsmodell der PlanetHome Gruppe startet in Österreich durch

München (ots)

Der Immobiliendienstleister PlanetHome stellt sich nun auch in Österreich breiter auf. Seit Anfang September vervollständigt die PlanetHome Finanzierung Austria GmbH unter Leitung von Geschäftsführer Thomas Lippert das hiesige Serviceangebot rund um das Thema Immobilien.

Immobilienvermittlung und Finanzierung gehen bei PlanetHome in Deutschland schon seit 2017 Hand in Hand. Mit diesem Modell konnten in den letzten Jahren ca. 22.000 Immobilien erfolgreich verkauft und ca. 4.000 Finanzierungen vermittelt werden. Mit der PlanetHome Finanzierung Austria GmbH rückt nun auch in Österreich das näher zusammen, was in Deutschland schon länger zusammengehört.

Dieter John, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der PlanetHome Gruppe, weist dieser Entscheidung eine hohe strategische Bedeutung zu: "Unser integriertes Geschäftsmodell, das Immobilienvermittlung und Immobilienfinanzierung in einzigartiger Weise kombiniert, ist einer der wesentlichen Eckpfeiler unseres Erfolges und liefert erheblichen Mehrwert für unsere Kunden. Die vielen Vorteile unserer Baufinanzierungsvermittlung möchten wir durch die Gründung der PlanetHome Finanzierung Austria GmbH nun auch unseren österreichischen Kunden und Partnern zugänglich machen und sie mit individuell maßgeschneiderten, attraktiven und schnellen Baufinanzierungslösungen mit höchster Servicequalität unterstützen".

Thomas Lippert zu der Bedeutung dieses Schrittes für die PlanetHome Gruppe: "Geschwindigkeit und die Besetzung der Kundenschnittstelle werden in Zukunft wichtiger denn je. Mit uns gibt es nun einen Partner, der das Makler-Business sinnvoll und mit Services auf der Höhe der Zeit ergänzt." Firmensitz des neuen PlanetHome Unternehmens ist Wien. Das dortige Finanzierungsteam soll sukzessive ausgebaut werden, um die große Nachfrage nach integrierten Immobilienlösungen zu bedienen.

Für Makler, Banken und Vertriebsteams wird damit am Vertriebsstandort Österreich eine wichtige Lücke geschlossen. Von der engen Verzahnung zwischen Makler und Finanzierungsberater profitieren auch die Kunden. Der wichtigste Vorteil: Zeitgewinn. Objektinformationen können dem Finanzierungsberater zügig zur Verfügung gestellt werden und Immobilieninteressenten/innen sind dadurch auf dem Immobilienmarkt schneller handlungsfähig. Ein in Deutschland erfolgreich gegangener Weg der Synergie und Kooperation findet damit in Österreich seine konsequente Fortsetzung.