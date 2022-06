IRay Technology Co., Ltd

InfiRay® debütiert auf der MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2022

Yantai, China (ots/PRNewswire)

IRay Technology Co., Ltd. (im Folgenden als „ InfiRay®" bezeichnet), eine führende Marke in der Wärmebildbranche, hat auf der MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2022 in Mailand einen spektakulären Auftritt absolviert. InfiRay® präsentierte seine innovativen Technologien und Vorzeige-Wärmebildprodukte an Stand F53 auf der Fieramilano im italienischen Rho.

Auf der MCE stellte InfiRay® die für die HLK-Branche geeigneten Wärmebildprodukte vor, darunter tragbare und Online-Wärmebildkameras zur Luftdichtheitserkennung von Gebäuden, HLK-Betriebsüberwachung, Sicherheitsüberwachung elektrischer Geräte, Inspektion von Rohrnetzen/Rohrlecks und Fehlererkennung an Ventilen in Heizzentralen.

Die Vorteile der InfiRay-Wärmebildkamera

Die Wärmebildkamera kann bei der Fehlerbehebung von Heizgeräten, zur Erkennung von Gerätealterung und abnormaler Rohrtemperaturen in Heizstationen eingesetzt werden. Mit der Wärmebildtechnologie werden abnormale Bereiche untersucht und hervorgehoben, um Unfälle von Grund auf zu vermeiden.

C200pro: Die tragbare C200pro-Wärmebildkamera verwendet den von InfiRay® eigens entwickelten Hochleistungs-12-μm-Infrarotdetektor, um Wärmebildbilder und -videos mit vielen Details und genauen Temperaturdaten bereitzustellen. Eine 15-stündige Akkulaufzeit und die professionellen USB-Plug-and-Analysefunktionen tragen zur Verbesserung der Arbeitseffizienz bei.

P200: Die kompakte Wärmebildkamera P200 ist besonders klein. Mit der 90°-Drehlinse kann sie zur Fehlererkennung in verschiedenen engen Räumen verwendet werden, ohne dass andere Geräte bewegt werden müssen. Die Benutzer können so ganz einfach klare Wärmebildbilder und Videos aufnehmen.

M600: Die Professionelle tragbare M600-Wärmebildkamera verfügt über einen integrierten, selbst entwickelten 12-μm-Infrarotdetektor, eine Wärmebildauflösung von 640 × 512 und ein 5-Megapixel-Objektiv für sichtbares Licht, was sie in der Branche sehr wettbewerbsfähig macht.

T600: Die tragbare Wärmebildkamera T600 verfügt über mehrere professionelle Objektive, um den Anforderungen der Energiewirtschaft gerecht zu werden. Sie bietet manuelle und automatische Fokussiermodi sowie kontinuierliche automatische Zoomfunktionen für Wärmebildaufnahmen an komplexen Standorten in der Energiewirtschaft.

AT61F: Die Online-Wärmebildkamera AT61F kann hochwertige Wärmebildbilder und -videos für verschiedene Anwendungsszenarien liefern. Der große Temperaturmessbereich von -20 °C bis 550 °C ermöglicht die Überwachung von mehr industriellen Einrichtungen mit hohen Temperaturanforderungen.

Informationen zu InfiRay

InfiRay® konzentriert sich auf die Entwicklung von Wärmebildtechnologien und -produkten mit völlig unabhängigem geistigem Eigentum. InfiRay® hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden weltweit mit weltweit führenden professionellen Wärmebildprodukten und -lösungen zu versorgen. Zu den Hauptprodukten gehören Thermal-CMOS, Wärmebildmodule und tragbare Wärmebildkameras für industrielle Wärmebild- und Nachtsicht-Wärmebildkameras.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Qiong.wu@iraytek.com